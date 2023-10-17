Сотрудница УК «Паритет» в Щелкове сбила и дважды переехала девушку

Читайте нас в:

Женщина 1998 года рождения выезжала с территории Космодемьянской улицы и совершила наезд на девушку, которая стояла около автомобиля. Уточняется, что перед зданием УК собрались люди с жалобами на отсутствие отопления и плохое состояние подвалов.

Работница компании не стала разговаривать с недовольными, а сразу села в свое авто. Несмотря на то, что жители перегородили ей дорогу, девушка дала по газам и сбила женщину.

Ранее в Щелкове произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 30 детей. Никто не пострадал.