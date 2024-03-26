Сотрудница МИД России погибла при теракте в Crocus City Hall
Молодая сотрудница департамента лингвистического обеспечения МИД России Татьяна Репина погибла при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мать погибшей в беседе с «360» рассказала, что о гибели дочери стало известно 26 марта.
«[На концерте была] с братом младшим. Он в порядке. Я сейчас не в силах говорить совсем. Нашли ее сегодня», - сказала собеседница «360».
В пресс-службе министерства уточнили, что Татьяна Репина родилась в столице в мае 2001 года, начала работать в департаменте лингвистического обеспечения после окончания колледжа МИД в 2021-м.
«Татьяна успела проработать в МИД совсем недолго, но в памяти тех, кто ее знал, останется светлым, добрым и жизнерадостным человеком», - добавили представители ведомства.
Там же отметили, что девушка интересовалась музыкой и чтением, заочно получала высшее образование, строила большие планы.
«Но в одно мгновение все ее мечты были разрушены руками террористов. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими», - заключили в МИД.