Сотрудница МИД России погибла при теракте в Crocus City Hall

«[На концерте была] с братом младшим. Он в порядке. Я сейчас не в силах говорить совсем. Нашли ее сегодня», - сказала собеседница «360».

В пресс-службе министерства уточнили, что Татьяна Репина родилась в столице в мае 2001 года, начала работать в департаменте лингвистического обеспечения после окончания колледжа МИД в 2021-м.

«Татьяна успела проработать в МИД совсем недолго, но в памяти тех, кто ее знал, останется светлым, добрым и жизнерадостным человеком», - добавили представители ведомства.

Там же отметили, что девушка интересовалась музыкой и чтением, заочно получала высшее образование, строила большие планы.

«Но в одно мгновение все ее мечты были разрушены руками террористов. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими», - заключили в МИД.