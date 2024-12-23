Сотни пассажиров застряли в 4 сибирских аэропортах из-за непогоды

В аэропорту Горно-Алтайска задержали рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» из Москвы и в обратном направлении.

«На запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени Покрышкина направлен рейс авиакомпании „Сибирь“, следовавший из Москвы. Ожидает вылета более 300 пассажиров, из них 12 детей», - отметили в ведомстве.

В международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Волынова не вылетели вовремя рейсы «РедВингса», «Северного ветра» и «Аэрофлота», следующих в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Задержка продлится более пяти часов. Вылет ждут более 400 пассажиров, среди которых семеро детей.

В аэропорту Норильска ожидают вылета более 480 пассажиров, среди которых 34 ребенка. В Томске отправки рейсов ждут свыше 300 пассажиров, в том числе 19 детей.

В петербургском аэропорту Пулково также произошла массовая задержка рейсов. Пассажиров, которые успели пройти регистрацию и даже успели сесть в самолеты, вернули обратно в терминал. К полуночи были задержаны 14 вылетов из Санкт-Петербурга, а еще 12 рейсов вылетели с опозданием.