Сотни машин пострадали от урагана в Москве

«По уточненным данным, при урагане зафиксировано падение 1185 деревьев», - сообщил источник.

Рухнули три опоры освещения, пострадали 643 автомобиля. Собеседник агентства заявил, что под упавшими деревьями получили травмы 12 человек и один погиб.

Ураган «Эдгар» сопровождался залповым ливнем и порывистым ветром. На северо-востоке Москвы одно из деревьев повредило газовую трубу , а скорая помощь наехала на провода под напряжением. В Подмосковье рухнули не менее 200 деревьев. Устранением последствий урагана занялись специалисты комитета лесного хозяйства.

Обстановка стабилизируется 21 июня. Синоптики спрогнозировали день без осадков и температуру воздуха до +22 градусов в Москве, до +23 градусов в Подмосковье.