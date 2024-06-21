21 июня 2024, 09:18

Сотни машин пострадали от урагана в Москве

РИА «Новости»
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Сильный ветер в Москве 20 июня повалил почти 1200 деревьев. Сотни машин и три опоры освещения получили повреждения, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

«По уточненным данным, при урагане зафиксировано падение 1185 деревьев», - сообщил источник.

Рухнули три опоры освещения, пострадали 643 автомобиля. Собеседник агентства заявил, что под упавшими деревьями получили травмы 12 человек и один погиб.

Ураган «Эдгар» сопровождался залповым ливнем и порывистым ветром. На северо-востоке Москвы одно из деревьев повредило газовую трубу , а скорая помощь наехала на провода под напряжением. В Подмосковье рухнули не менее 200 деревьев. Устранением последствий урагана занялись специалисты комитета лесного хозяйства.

Обстановка стабилизируется 21 июня. Синоптики спрогнозировали день без осадков и температуру воздуха до +22 градусов в Москве, до +23 градусов в Подмосковье.

Ураган Погода Погода в Москве Москва Ураган «Эдгар»
21 июня 2024, 04:18
Появилось последнее видео девушки, унесенной волной в море в Сочи
Freepik
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Девушка, унесенная во время сильного шторма в море в Сочи, сняла видео незадолго до несчастного случая. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Все произошло 16 июня рано утром на пляже «Ривьера». Жительница Липецкой области вместе с другом гуляла по берегу. В какой-то момент волна унесла ее в море.

В планах Дианы было провести в Сочи восемь дней. Свое путешествие она показывала на страничке в соцсетях. Один из роликов девушка сняла в поезде, где запечатлела себя и молодого человека. Видео она подписала двумя предложениями: «Едем в Сочи. Чисто вайб, закупились, затарились».

За несколько часов до гибели Диана опубликовала видео, снятое уже на берегу Черного моря. В ролике блондинка снимала саму себя и жаловалась, что ее волосы растрепались. Она показывала пляж и голубей. Потом девушка зашла в море и крикнула, что вода холодная.

Спасатели нашли тело девушки , которая, предположительно, пропала 16 июня в Сочи. По данным МЧС, ее личность установят после опознания.

Спасатели Сочи Соцсети Видео
21 июня 2024, 00:30
Скорая наехала на провода под напряжением после урагана в Москве
РИА «Новости»
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Автомобиль скорой помощи наехал на электрические провода на улице Лескова в Москве. Бригаде и пациенту понадобилась помощь спасателей, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«Провода, возможно, под напряжением. Люди сами выйти не могут», - заявил он.

При этом собеседник не уточнил, о каких именно проводах идет речь. Днем 20 июня на столицу обрушился сильный ураган «Эдгар» , возможно, мог упасть один из столбов под напряжением.

На место ЧП направили группу МЧС. Эвакуацию провели, когда прибыла другая скорая для пациента. К настоящему времени всех людей пересадили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В четверг, 20 июня, сильный порыв ветра повалил строительные леса на северо-востоке Москвы. Они рухнули на мужчину и убили его. Это была вторая смерть из-за урагана «Эдгар». До этого на Ивановской улице пенсионера придавило деревом.

Спасатели Скорая помощь Ураган Машины Москва
21 июня 2024, 00:03
Ребенок пропал после купания в реке под Архангельском
Пресс-служба МЧС
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Несовершеннолетний мальчик пропал во время купания в реке Онеге в Архангельской области. Сейчас его ищут, сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, он пошел купаться с другими детьми в районе морского порта.

«Их не остановил шторм, метровые волны и запрещающие купание знаки», - отметили в сообщении.

После того, как 13-летний мальчик не вынырнул из реки, его друзья сообщили о произошедшем спасателям. Сразу же были организованы поиски пропавшего. Утром к поисковой операции присоединятся водолазы.

Похожий случай произошел накануне в Пермском крае. Подростки сбежали из оздоровительного лагеря в деревне Песчанка, чтобы покупаться в реке. В итоге, утонул 15-летний парень.

Спасатели Дети Шторм Архангельская область Реки
20 июня 2024, 23:49
Пьяный петербуржец вывесил за ноги двухлетнюю падчерицу из окна на 13 этаже
РИА «Новости»
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Житель Петербурга во время ссоры с сожительницей вывесил ее маленькую дочь за ноги из окна на 13 этаже многоквартирного дома на улице Белышева. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, 18 июня между 36-летним мужчиной и женщиной, которые выпивали, произошел конфликт. В ходе перепалки сожитель высунулся с двухлетним ребенком в окно на 13 этаже. При этом он вывесил девочку из окна головой вниз, после чего вернул обратно.

Правоохранители оперативно прибыли на место. Они увидели следы побоев у ребенка и его матери. Мужчина признался, что таким образом хотел воздействовать на якобы невменяемую сожительницу.

Подозреваемого быстро задержали. Следователи возбудили уголовное дело. Петербуржец признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в Гатчине Ленинградской области задержали пьяного мужчину за истязание шестилетней падчерицы. Отчим бил девочку по лицу и таскал ее за волосы.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Мужчины

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