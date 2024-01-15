15 января 2024, 05:48

Сотни людей остались без электричества из-за мощного снежного циклона на Сахалине

Freepik
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Жители Сахалина столкнулись с мощным циклоном. Некоторые дороги на острове перекрыли из-за снега, сотни людей остались без света, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, порывы ветра в южной части острова достигли 25 метров в секунду. На проезжей части очень слабая видимость - менее 30 метров.

Из-за погодных условий в Южно-Сахалинске задержали 20 рейсов. Самолет, который летел из Новосибирска, развернулся и экстренно сел в Хабаровске.

Также школьников восьми муниципалитетов перевели на дистанционное обучение. В Анивском городском округе Сахалинской области без электроэнергии остались свыше 500 человек, потому что высоковольтные провода оборвались.

Как отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале , к ликвидации последствий циклона привлекут все силы и средства.

«Это уже вторая сильная метель с начала года, поэтому особенно важно приложить максимум усилий для расчистки наших дворов и улиц, проездов к социально значимым объектам - нельзя накапливать снег», - заявил он.

Ранее водителей в Москве призвали пересесть на метро и автобусы из-за надвигающейся волны снегопадов. Также шоферов попросили быть аккуратнее, не совершать резких маневров и следить за скоростью на дороге.

Электричество Дороги Самолеты
15 января 2024, 01:12
Системы ПВО сработали над Курском
РИА «Новости»
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В небе над Курском и Курским районом сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Беспилотники ПВО
14 января 2024, 23:48
Еще один пожар произошел в Шушарах. Недалеко от склада Wildberries загорелся ангар
Unsplash
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Пожар вспыхнул в ангаре недалеко от склада Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Прямо сейчас полыхает помещение на Ленсоветовской дороге в Шушарах. Там расположена пилорама. По предварительным данным, огонь охватил 150 квадратных метров. Причины пожара и информация о пострадавших не уточнялись.

Накануне в Шушарах загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч «квадратов». В результате ЧП никто не пострадал. Открытое горение ликвидировали 14 января.

Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Представители маркетплейса пообещали продавцам компенсировать сумму ущерба. Покупателям тоже вернут деньги.

Wildberries откроет новый сортировочный центр в Северной столице в течение двух недель. Это поможет наладить поставки и снизить нагрузку на склад «Уткина заводь».

Санкт-Петербург Пожары
14 января 2024, 23:35
«Отвратительный запах горелого отеля». Очевидец рассказал о пожаре в «Астории» в Казани
Pixabay
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Очевидица пожара в Казани, где горела гостиница «Астория», рассказала «360», что во время тушения во дворе стоял стойкий запах гари. Женщина отметила, что ее дом находится через дорогу от отеля.

«Во дворе у нас теперь отвратительный запах горелого отеля, надеемся всей семьей, что скоро выветрится, а то с детьми и с собакой невозможно гулять», - рассказала собеседница издания.

Очевидица рассказала, что пожар тушили долго, сначала проливали крышу по бокам, потом приступили к ликвидации возгорания посередине крыши. Затем около здания гостиницы осталось две пожарные машины, они проливали здание.

«Сейчас там остались две пожарные машины, заливают крышу, огня нет, один дым из середины крыши», - рассказала женщина.

Она отметила, что людей на улице мало, «никто не хочет дышать этой гарью».

Пожар в гостинице «Астория» в Казани случился днем 14 января.

Загорелась кровля двухэтажного здания с мансардой на улице Павлюхина.

Пожары Казань Отели
14 января 2024, 22:33
Юного хоккеиста с травмой головы доставили на вертолете в больницу Екатеринбурга
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Хоккеиста «Тюменского легиона» с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в больницу Екатеринбурга из Асбеста. Игрок получил травму на матче против местной команды, сообщило издание Е1.

«На пути в Екатеринбург заметили вертолет из Асбеста, в котором находится 17-летний игрок хоккейной команды „Тюменский Легион“», - сообщило издание.

Во время матча хоккеист получил травму и потерял сознание, спортсмена на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, молодому человеку оказывают медицинскую помощь.

В конце декабря аналитики сервиса «АльфаСтрахование» провели исследование и выяснили, что самым травмоопасным видом спорта среди молодежи является футбол. Хоккей оказался на втором месте. Чаще всего хоккеисты страдают от травм головы и от переломов.

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