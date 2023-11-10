Сотни человек эвакуировали из детской поликлиники в Южно-Сахалинске

По информации источника, эвакуацию провели из-за обнаруженной в здании бесхозной сумки.

«Оперативные службы всех эвакуировали на улицу из-за подозрительной сумки и еще других предметов», - сообщил собеседник агентства.

В октябре Версальский дворец во Франции столкнулся с волной телефонного терроризма. Службы безопасности дворца семь раз за неделю эвакуировали посетителей из-за сообщений об угрозе взрыва. Из-за аналогичных угроз в этот период закрывался и парижский Лувр.

В Москве 23 октября неизвестная «заминировала» МГТУ имени Н. Э. Баумана. На одну из кафедр университета позвонила девушка и сообщила, что в здании вуза заложена бомба. Также в октябре проводница поезда «Симферополь - Санкт-Петербург» «заминировала» Московский вокзал в Петербурге из-за обиды на охранников.