Сосулька упала на ребенка у подъезда жилого дома на севере Москвы

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По его данным, кровотечения у пострадавшего нет, но точной информации о его состоянии пока не поступало.

Мать с ребенком на карете скорой уже поехали в больницу. Медики окажут необходимую помощь.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее мужчина погиб из-за упавшей с крыши сосульки в Санкт-Петербурге. Погибший работал дворником, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши.

Травматолог рассказала , что нужно делать, чтобы уберечь себя от несчастных случаев.