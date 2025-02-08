Сосулька-убийца едва не прикончила мужчину во Владимире. Он выжил, но впереди суд

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Отреагировать не успел Все произошло ранним утром 24 декабря 2022 года. Лед свалился на голову 43-летнему мужчине неожиданно, отреагировать он не успел.

Пострадавший потерял сознание. В больницу его доставили на скорой помощи. Несколько дней он находился на амбулаторном лечении у невролога и травматолога.

После происшествия он сделал судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам (документ есть в распоряжении редакции) медики заявили, что травмы головы мужчины с сотрясением головного мозга причинили легкий вред его здоровью.

Руководитель УК сотрудничать отказался После этого пострадавший направил в управляющую компанию досудебную претензию, рассказал 360.ru правозащитник Роман Ардыкуца.

Руководство ООО «Жилищник-Центр» на просьбу пострадавшего возместить ущерб в размере 324 тысяч рублей ответило отказом. В компании заявили, что выполнили все свои задачи по очистке кровли надлежащим образом.

Представители организации утверждают, что крыша здания, с которой упала глыба льда, очищалась в период с 21 по 23 декабря 2022 года включительно. Кроме того, в «Жилищник-Центре» не нашли в предоставленных пострадавшим документах «причинно-следственной связи» между действиями компании и причинении ущерба в «заявленном размере».

По словам правозащитника, его клиент пригласил на встречу руководителя управляющей компании. Тот выходить отказался.

«Руководитель с нами не встретился. По-хамски отнесся», - отметил Ардыкуца.

Последствия дают о себе знать По словам адвоката, последствия происшествия пострадавший ощущает до сих пор.

«Невралгия, передергивает его, голова болит, спит не очень хорошо», - объяснил юрист.

Роман Ардыкуца уточнил, что сторона пострадавшего уже подготовила иск в суд. Подавать его планируется на следующей неделе. Юрист допустил возможное повышение суммы возмещения ущерба - из-за негативной реакции управляющей компании на досудебную претензию.

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