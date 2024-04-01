Состояние тяжелое. Избитого в Москве героя СВО внезапно выписали из больницы

Ранее знакомая Марата назвала нападение на него бесчеловечным.

«Вчера вместе с кумой ездил к Марату, общались с ним, состояние было, конечно, очень тяжелое. С врачом разговаривал, он говорил, что после второй пункции все еще повышенный цитоз наблюдается, нужно вести дальше наблюдение. А сегодня Марат звонит и говорит, что у него врач поменялся, и в срочном порядке его выписывают», - сообщил мужчина.

Родственник посоветовал Марату не выписываться, но тот ответил, что его «отправляют домой», и добавил, что состояние у него «как было, так и есть».

По словам Максима, у Дерябина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, двойной перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг, множественные гематомы на лице и переломы скул со смещением.

Собеседник «360» подтвердил, что конфликт возник во время проводов Марата - ему предстояло вернуться на СВО. Однако, по словам Максима, все началось со ссоры двух девушек.

«Марат просто сказал: „Угомонитесь, не нужны нам здесь никакие конфликты, мы спокойно отдыхаем, все хорошо“. <…> Одной девушке не понравилось, что Марат влез, она ему что-то сказала. Он не стал на это обращать внимания, но за нее решил вступиться ее кавалер, вывести Марата на улицу один на один и поговорить», - пояснил мужчина.

В итоге все вылилось в массовое нападение. Максим уточнил, что в отношении двоих из троих нападавших возбудили уголовное дело. По словам собеседника «360», виновники пытались договориться с Маратом и его семьей, чтобы не доводить до уголовного дела.

«Один из нападавших приехал в больницу с отцом и с братом, говорил, что у них много связей, обещали поставить его на ноги, отдать деньги. <…> Выходили на жену, пытались с ней встретиться. Пытались со мной на связь выйти, но <…> мы заднюю давать не собираемся», - подчеркнул родственник избитого.