Состояние снятых с поезда в Читу женщины и детей стабилизировалось

Женщина и двое детей, которых сняли с поезда Москва - Чита из-за болезни, находятся в стабильном состоянии. Об этом РЕН ТВ сообщили в Минздраве региона.

«Им оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник Пермского края», - передали в министерстве.

Женщина возвращалась из столицы домой в Омск с семимесячной дочерью и двумя сыновьями. По пути им всем стало плохо, поднялась температура.

К поезду на станции Кунгур Пермского края вызвали медиков, но спасти младенца, который к тому времени потерял сознание, не удалось.

Девочка умерла , ее мать и братьев госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Ранее аллергия на холод убила трехлетнего ребенка в Ленобласти. Бабушка и дедушка взяли внука с собой на улицу, а после возвращения домой мать заметила, что он не дышит.