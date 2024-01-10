10 января 2024, 08:54

Состояние снятых с поезда в Читу женщины и детей стабилизировалось

РИА «Новости»
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Женщина и двое детей, которых сняли с поезда Москва — Чита из-за болезни, находятся в стабильном состоянии. Об этом РЕН ТВ сообщили в Минздраве региона.

Женщина и двое детей, которых сняли с поезда Москва - Чита из-за болезни, находятся в стабильном состоянии. Об этом РЕН ТВ сообщили в Минздраве региона.

«Им оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник Пермского края», - передали в министерстве.

Женщина возвращалась из столицы домой в Омск с семимесячной дочерью и двумя сыновьями. По пути им всем стало плохо, поднялась температура.

К поезду на станции Кунгур Пермского края вызвали медиков, но спасти младенца, который к тому времени потерял сознание, не удалось.

Девочка умерла , ее мать и братьев госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Ранее аллергия на холод убила трехлетнего ребенка в Ленобласти. Бабушка и дедушка взяли внука с собой на улицу, а после возвращения домой мать заметила, что он не дышит.

Пермский край Дети Минздрав Женщины Поезда Москва
10 января 2024, 10:02
Брат жестоко расправился с сестрой-восьмиклассницей в Челябинской области
РИА «Новости»
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Молодой человек жестоко убил свою двоюродную сестру-восьмиклассницу в Челябинской области. Как сообщил Telegram-канал Shot, тело школьницы нашли в заброшенном ДК села Татищево Карталинского района.

Молодой человек жестоко убил свою двоюродную сестру-восьмиклассницу в Челябинской области. Как сообщил Telegram-канал Shot , тело школьницы нашли в заброшенном ДК села Татищево Карталинского района.

«По подозрению в расправе над школьницей вскоре задержали ее двоюродного 19-летнего брата, у которого были напряженные отношения с жертвой», - написал канал.

На теле 15-летней девочки нашли следы удушения и ранения в живот. По версии следствия, парень набросился на родственницу во время ссоры. Сначала он задушил жертву, а затем добил найденным в заброшке гвоздем. Расследование продолжается, с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее житель Екатеринбурга взял в заложники двухлетнюю племянницу. Мужчина угрожал убить девочку консервным ножом. Ее мать вызвала полицию. Екатеринбуржца задержали и отправили на обследование в наркологическую больницу.

Челябинская область Больницы Мужчины Полиция
10 января 2024, 09:01
Беседки горели на турбазе в Ульяновской области
Пресс-служба МЧС
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На турбазе в Чердаклинском районе Ульяновской области загорелись беседки. Огонь потушили, никто не пострадал, сообщило региональное управление МЧС.

Вызов поступил за час до полуночи. На турбазе горели бревенчатые беседки. К тушению привлекли 23 специалиста и пять единиц техники. В 02:07 огонь полностью ликвидировали. По информации спасателей, никто не пострадал.

Пожар произошел на базе отдыха «Архангельская слобода» в 35 километрах от столицы региона. Сайт «КП - Ульяновск» сообщил, что по одной из версий возгорание спровоцировала неисправная электропроводка.

Одноэтажный деревянный дом сгорел в Строгино на улице 1-я Лыковская. Пожар произошел ночью, обрушилась крыша. Очевидцы сообщали, что в здании мог находиться один человек. При разборе конструкций обнаружили его тело. Соседка вышла самостоятельно.

Пожары МЧС РФ
10 января 2024, 08:48
Фура вылетела в кювет и перевернулась на МКАД
РИА «Новости»
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На внешней стороне 52-го километра Московской кольцевой автодороги утром 10 января произошло ДТП. Грузовой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, сообщил источник «360».

По его данным, опрокинутый большегруз на обочине перегородил два метра участка проезжей части, но движению не мешает. Одну полосу перекрыли. Собеседник «360» уточнил, что при подъеме тросами могут разорвать фуру. Водителя в грузовике нет.

В столичном дептрансе добавили , что водитель фуры, не справившись с управлением, врезался в ограждение. В результате этого опрокинулся прицеп. Прибывшие на место оперативные службы устраняют последствия ДТП.

Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители. Движение в районе аварии не затруднено.

С 1 по 7 января 2024 года на московских дорогах зарегистрировали 52 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли четыре человека, а еще 59 получили ранения.

ДТП Москва
10 января 2024, 07:16
Житель Строгино погиб при пожаре в частном доме
Пресс-служба МЧС
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В Строгино на северо-западе Москвы сгорел деревянный частный дом. Погиб один человек, сообщил источник «360».

После полуночи пожарных вызвали на улицу 1-я Лыковская. Загорелся одноэтажный деревянный дом с металлической скатной крышей, рассчитанный на две семьи. Кровля обрушилась.

Одна женщина вышла из дома самостоятельно. Кроме того, из постройки вынесли три газовых баллона. По словам очевидцев, под завалами мог остаться один человек. Во время проливки и разборки конструкций в очаге возгорания нашли погибшего.

Двухкомнатная квартира горела в Восточном Измайлово. Загорелись вещи жильцов, их владельцы успели выйти. Пострадал один из огнеборцев - мужчина выпал из окна с высоты третьего этажа и повредил спину.

Пожары Москва

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