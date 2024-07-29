Он добавил, что с эвакуированными с места аварии сейчас работают специалисты, получившими ранения занимаются врачи Котельниковской центральной районной больницы.

«У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации. 339 человек находятся в пунктах временного размещения непосредственно в Котельниковском районе», - привела слова Бочарова пресс-служба правительства региона.

Бочаров добавил, что пообщаться с пассажирами, кто не пострадал или получил незначительные травмы было важно, чтобы понять, готовы ли они ехать дальше в Адлер. От этого зависит дальнейшая работа перевозчика, в том числе по переноске багажа в новый состав.

В пресс-службе РЖД сообщили, что для желающих продолжить путешествие пассажиров из Волгограда выехал резервный поезд , который прибудет на станцию Гремячая. Туда из пунктов временного размещения пассажиров отвезут на автобусах.

Девять вагонов поезда Казань - Адлер сошли с рельсов на перегоне между станциями Гремячая и Котельниково в Волгоградской области после столкновения состава с КамАЗом. По предварительным данным, водитель грузовика проигнорировал предупреждающие сигналы и выехал на пути.

Госпитализация понадобилась 55 пострадавшим , в том числе помощнику машиниста, двум проводникам и водителю большегруза. Медицинскую помощь на месте получили более 100 человек.