Состояние пострадавших при крушении танкера оценили в Минздраве
При крушении танкера в Черном море пострадали 11 человек, их доставили в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, состояние остальных девяти пострадавших расценили как средней тяжести.
«Два человека в тяжелом состоянии, еще девять - средней тяжести. Всем пациентам оказали необходимую помощь медиков. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим», - сказал Кузнецов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил в Telegram-канале , что у всех пострадавших зафиксировали переохлаждение.
«Врачи оказывают им медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар», - отметил глава региона.
Ранее председатель кабмина Михаил Мишустин создал группу для координации работ по ликвидации последствий происшествия с танкерами в Керченском проливе.