01 сентября 2024, 14:14

Состояние одного из пострадавших в ДТП на нижегородской трассе оценили как крайне тяжелое

РИА «Новости»
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Количество пострадавших при смертельном ДТП с минивэном в Нижегородской области выросло до 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Всего пострадали 16 человек, их них восемь погибших. Детей в числе погибших и пострадавших нет. Из восьми пострадавших четверо в состоянии средней тяжести, трое - в тяжелой и один - в крайней», - заявили в ведомстве.

На месте происшествия работали пять бригад скорой медицинской помощи, также пришлось задействовать санитарную авиацию. В зависимости от состояния пострадавших примут решение об их транспортировке в областной центр.

Авария произошла около 11:00 1 сентября на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и наехал на отбойник, машина опрокинулась.

ДТП Дороги Россия
01 сентября 2024, 13:50
Поиск тел погибших при крушении Ми-8 на Камчатке продолжится утром
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Группа из семи специалистов поисково-спасательного отряда камчатского главка МЧС разбила лагерь на месте крушения вертолета Ми-8, чтобы продолжить поиски тел погибших утром в понедельник, 2 сентября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве пояснили, что новые силы сменили пешие группировки спасателей, которые нашли обломки вертолета и тела 17 погибших.

Вертолет Ми-8 пропал в минувшую субботу, 31 августа, во время полета к вулкану Вачкажец. На борту воздушного судна находились 22 человека. Когда экипаж перестал выходить на связь, на место выдвинулись две сухопутные группы спасателей для поисков.

Губернатор края Владимир Солодов объяснил, что отправить авиацию не было возможности из-за плохих погодных условий.

Обломки Ми-8 нашли в воскресенье, 1 сентября.

Предварительной причиной крушения назвали пилотирование в особо сложных погодных условиях. После обнаружили тела 17 погибших. Окончательные причины аварии установят в ходе расследования специалисты МАК и Росавиации.

Вертолеты МЧС РФ Камчатка
01 сентября 2024, 05:06
В МЧС поделились деталями наземного поиска пропавшего вертолета Ми-8 на Камчатке
РИА «Новости»
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На Камчатке спасатели не прекратили поиски пропавшего в Елизовском районе вертолета Ми-8. Они следуют разными маршрутами к предполагаемому месту его пропажи, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В наземном поиске участвует группа спасателей от Камчатского спасательного центра МЧС России, которая после вынужденного ночлега в районе озера Тахколоч продолжила движение. Группировку усилили.

Также в поисках задействовали спасателей сводной группы поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и егерей на квадроциклах и высокопроходимой технике. Последние отправились по другому маршруту.

Со стороны села Николаевка им в помощь выдвинулись волонтеры на квадроциклах. В наземном поиске всего задействовано более 40 человек.

МЧС сообщило, что ведомственная авиация находится в режиме готовности к вылету, когда позволят погодные условия.

На борту пропавшего вертолета находились 22 человека, сообщила радиостанция Sputnik. В числе пассажиров вертолета был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с супругой Полиной

Вертолеты Спасатели МЧС РФ Камчатка
01 сентября 2024, 01:12
Количество погибших детей при пожаре в Егорьевске увеличилось до трех
РИА «Новости»
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При пожаре в квартире в деревне Юрцово на территории городского округа Егорьевск погибли трое детей. Семерых пострадавших госпитализировали, сообщило МЧС России.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. К тушению пожара подключили 52 специалиста и 19 единиц техники. Огонь ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

«К сожалению, погибли дети: мальчик пяти лет, девочки четырех и трех лет. В больнице находятся семь человек, из них пятеро детей. Все члены одной семьи», - уточнила пресс-служба министерства.

Пожар произошел вечером 31 августа в доме на улице Новой, сообщил источник РЕН ТВ. По его данным, погиб один ребенок. В подмосковные больницы увезли 12 человек.

Еще один крупный пожар случился в торговом центре в башкирском городе Салават, сообщил RT. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания вывели 80 человек.

Пожары Дети МЧС РФ Егорьевск
01 сентября 2024, 01:07
Пожар в подмосковном Егорьевске унес жизнь ребенка
РИА «Новости»
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В Подмосковье в городском округе Егорьевск случился пожар в квартире жилого дома. Пострадали 13 человек, в том числе семеро детей. Один ребенок погиб, сообщил источник РЕН ТВ.

Пожар произошел вечером 31 августа в многоквартирном доме на улице Новой в деревне Юрцово. В 21:28 спасатели локализовали возгорание на площади 40 квадратных метров, через семь минут потушили открытый огонь.

Сначала появилась информация, что погиб один ребенок и пострадали восемь человек, включая семерых детей. Позже данные уточнили.

«Количество пострадавших увеличилось до 13 человек, в больницы доставлены 12 человек», - сказал источник телеканала.

Представитель МЧС Московской области подтвердил РИА «Новости» факт возгорания и сообщил о восьми пострадавших.

На северо-востоке Москвы случился пожар в строящемся доме, сообщили «Известия». Огонь вспыхнул на втором этаже.

Пожары Дети МЧС РФ

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