07 января 2025, 21:13

Состояние несущих конструкций дома в Петрозаводске признали удовлетворительным

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Специалисты признали удовлетворительным состояние несущих конструкций пострадавшего от взрыва газа дома в Петрозаводске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Карелия.

«Сегодня специалисты дирекции по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия завершили обследование жилого дома на улице Луначарского в Петрозаводске, где накануне вечером произошел взрыв бытового газа», - сообщили власти региона.

Газовоздушная смесь взорвалась накануне в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. Хлопок произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Луначарского. В Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня. От взрыва пострадали четыре человека, их направили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Эвакуированных после взрыва бытового газа жильцов дома переселят в гостиницу «Северная», сообщил RT.

Больницы Газ Взрывы Республика Карелия
07 января 2025, 22:23
Грелся «буржуйкой». В Якутии спасли китайского туриста, ехавшего к Полюсу холода
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Сотрудники ДПС Якутии спасли китайского туриста, который направлялся на Оймякон в неутепленной машине. Микроавтобус обнаружили на трассе «Колыма», сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

ЧП произошло на 205 километре федеральной автодороги. Инспекторы обнаружили микроавтобус под управлением китайского путешественника.

«Иностранец, не ведая, что представляют из себя зимние якутские дороги, пустился в путь до Оймякона в неутепленной автомашине. <…> Турист грелся „буржуйкой“ и ничего не мог сделать с оледеневшими патрубками», - сообщили полицейские.

По их словам, вся машина туриста была в инее. Микроавтобус с водителем доставили в село Ытык Кюель, где в местной мастерской машину утеплят. Вскоре турист сможет отправиться в путь, отметили в ведомстве.

В конце ноября круизный лайнер с россиянами и китайцами застрял в Антарктиде. Туристы объявили голодовку из-за того, что компания отказалась возмещать туристам стоимость отдыха.

Якутия Дороги Машины Водители
07 января 2025, 20:54
Мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма
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Пятна мазута после крушения танкеров в Керченском проливе достигли города Евпатория на западе Крыма. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

«На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязнённые мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов», - отметил Юрьев.

Он отметил, что лично объехал всю береговую линию. Выбросы носят единичный характер, но ситуация постоянно меняется в зависимости от силы ветра и волнения моря, подчеркнул глава администрации.

Юрьев добавил, что всех найденных птиц, испачканных в мазуте, муниципальные службы отмывают и отправляют на реабилитацию в парк львов «Тайган».

Выброс мазута 5 января впервые зафиксировали в Судаке. Пятна обнаружили на территории бухты Капсель, от мыса Француженка до парохода «Багратион».

Поиском нефтяных пятен в акватории Черного моря заняты одномоментно до 60 судов, сообщило издание Kp.ru. К мониторингу подключились все гражданские суда, проходящие вблизи зоны ЧС.

Черное море Крым Птицы Нефть Крушение танкеров в Керченском проливе
07 января 2025, 19:54
«Ужасающая ситуация». В отсеке шасси самолета в США обнаружили мертвые тела
Unsplash
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Двух человек нашли мертвыми в техническом отсеке шасси самолета авиакомпании JetBlue в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд во Флориде, США. Об этом сообщила пресс-служба авиаконцерна в беседе с CNN.

Человеческие тела обнаружили во время планового осмотра самолета после его возвращения из Нью-Йорка. Личности погибших пока не известны.

Компания JetBlue начала внутреннее расследование происшествия. В аэропорт прибыли сотрудники местной полиции и судмедэксперты.

Представители авиакомпании назвали происшествие «ужасающей ситуацией». Руководство JetBlue выразило готовность тесно сотрудничать с властями для дальнейшего расследования.

Это уже не первый подобный случай в США в последнее время. В конце декабря другого погибшего нашли в нише шасси самолета United Airlines, летевшего из Чикаго на Гавайи.

Ранее в понедельник, 6 января, в США отменили или задержали более двух тысяч авиарейсов из-за зимнего шторма.

США Флорида Самолеты Авиакомпании
07 января 2025, 19:24
Электричка сбила мужчину в Москве
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Электричка сбила мужчину на станции «Электрозаводская» в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пострадавшего достали из-под поезда на перрон и оказали первую помощь. На вид мужчине около 30 лет, он потерял сознание.

Скорый поезд остался стоять на удалении от места происшествия - на третьем пути в сторону области.

Причины происшествия выясняются. На месте работают спецслужбы.

Ранее мужчина попал под поезд на станции метро «Ростокино». На место ЧП прибыла бригада медиков. Пострадавшего подняли из промежутка между составом и платформой.

До этого в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за один вечер произошло два несчастных случая с участием поездов. Рядом со станцией Шушары электричка сбила 23-летнего мужчину, который переходил пути, а у станции Оредеж Лужского района состав переехал пьяного 39-летнего местного жителя, который заснул на рельсах.

Поезда Москва

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