Состояние несущих конструкций дома в Петрозаводске признали удовлетворительным
Специалисты признали удовлетворительным состояние несущих конструкций пострадавшего от взрыва газа дома в Петрозаводске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Карелия.
«Сегодня специалисты дирекции по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия завершили обследование жилого дома на улице Луначарского в Петрозаводске, где накануне вечером произошел взрыв бытового газа», - сообщили власти региона.
Газовоздушная смесь взорвалась накануне в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. Хлопок произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Луначарского. В Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня. От взрыва пострадали четыре человека, их направили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.
Эвакуированных после взрыва бытового газа жильцов дома переселят в гостиницу «Северная», сообщил RT.