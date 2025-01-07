Состояние несущих конструкций дома в Петрозаводске признали удовлетворительным

Сотрудники ДПС Якутии спасли китайского туриста, который направлялся на Оймякон в неутепленной машине. Микроавтобус обнаружили на трассе «Колыма», сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

ЧП произошло на 205 километре федеральной автодороги. Инспекторы обнаружили микроавтобус под управлением китайского путешественника.

«Иностранец, не ведая, что представляют из себя зимние якутские дороги, пустился в путь до Оймякона в неутепленной автомашине. <…> Турист грелся „буржуйкой“ и ничего не мог сделать с оледеневшими патрубками», - сообщили полицейские.

По их словам, вся машина туриста была в инее. Микроавтобус с водителем доставили в село Ытык Кюель, где в местной мастерской машину утеплят. Вскоре турист сможет отправиться в путь, отметили в ведомстве.

В конце ноября круизный лайнер с россиянами и китайцами застрял в Антарктиде. Туристы объявили голодовку из-за того, что компания отказалась возмещать туристам стоимость отдыха.