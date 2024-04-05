Состояние мурманского губернатора осталось тяжелым
Состояние губернатора Мурманской области Андрей Чибиса по-прежнему тяжелое, но в динамике стабильное. Об этом сообщил Мурманский оперштаб со ссылкой на главу Минздрава региона Дмитрия Панычева.
«Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения. Пациенту проводится вся необходимая терапия», - отчитался он.
Губернатора перевели в Мурманскую областную клиническую больницу.
Утром 5 апреля Чибис записал из реанимации обращение к врачам и жителям региона. Он поблагодарил всех, кто спас его и волновался о его судьбе. Позже он также поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание нападавшего. Правоохранителя, который это сделал, представят к награде.
Главу Мурманской области ранили 4 апреля. Злоумышленника сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью.
Пострадавшего прооперировали.
Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в Главное следственное управление.