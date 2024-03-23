23 марта 2024, 15:28

Состояние двух пострадавших при теракте в Crocus City Hall детей назвали тяжелым

РИА «Новости»
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В больнице после теракта в Crocus City Hall в настоящий момент остались четыре ребенка. Состояние двух из них медики оценили как тяжелое, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24».

«В настоящее время, по предварительной информации, трое детей у нас погибших, пятеро пострадавших. Один уже дома, четверо в больнице, из них двое - в тяжелом состоянии», - пояснила она.

По словам Львовой-Беловой, речь идет о мальчике и девочке. Первый ребенок поступил с огнестрельным ранением, второй - с отравлением угарным газом.

Детский омбудсмен добавила, что информации о возможном нахождении несовершеннолетних под завалами концертного зала нет.

Львова-Белова запланировала на вечер или воскресенье, 24 марта, визит к тем детям, которые находятся в больницах после теракта. Она пообщается с родителями и врачами.

Она уточнила, что принимавших участие в соревнованиях в Crocus City Hall по танцевальному спорту во время произошедшего эвакуировали. Среди юных спортсменов никто не пострадал.

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали, по последним данным, 115 человек, в том числе трое детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Дети Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 16:29
Спецслужбы Белоруссии помогли задержать причастных к теракту в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Представители белорусских спецслужб помогли российским коллегам задержать подозреваемых в теракте в Crocus City Hall. Совместными усилиями силовики не дали сбежать злоумышленникам за границу, сообщило БелТА.

«Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой», - уточнил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Он указал на полностью выполненную задачу и обеспечение максимальной безопасности.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании автомобиля Renault под Белгородом. Предположительно, на нем пытались скрыться террористы, расстрелявшие мирных людей в в Crocus City Hall.

Всего задержали 11 человек, которые подготовили и осуществили теракт. Правоохранители продолжают устанавливать возможных их сообщников.

Белоруссия Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 16:28
Число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 133
Пресс-служба Следственного комитета
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В ходе разбора завалов в Crocus City Hall число погибших выросло до 133 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Поисковые работы продолжаются», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 115 погибших в результате теракта, который произошел 22 марта. К случившемуся оказались причастны 11 человек , в том числе 4 исполнителя. Один из подозреваемых сообщил, что убивал людей за деньги.

После теракта в Crocus City Hall к россиянам обратился президент Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Стрельба в концертном зале началась перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли огонь по беззащитным людям. Затем в здании начался пожар.

Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 16:26
«Не падаем духом». Спасшаяся от террористов в Crocus City Hall рассказала о самочувствии
РИА «Новости»
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Одна из пострадавших при теракте в Crocus City Hall рассказала «360», что находится в реанимации. Елена отравилась угарным газом.

«Все нормально. Я в реанимации, но чувствую себя хорошо. Врачи сделали все возможные обследования, оказывают помощь <…> Отравление угарным газом, термоингаляционные повреждения», - рассказала она о своем состоянии и диагнозе.

Жуткие подробности стрельбы и пожара в концертном зале собеседница вспоминать не захотела. Девушка лишь упомянула, что спасалась вместе с восемью людьми.

«Держимся. Не падаем духом», - заключила она.

Ранее другая пострадавшая в теракте Юлия рассказывала, что террористы открыли огонь по невинным зрителям перед входом в 14-й зал в Crocus City Hall. Преступники палили людям в спины.

Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали. К теракту в Crocus City Hall оказались причастны 11 человек , в том числе четыре исполнителя. Президент Владимир Путин пообещал покарать всех исполнителей, организаторов и заказчиков преступления.

Пожары Стрельба Врачи Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:40
Дополнительные антитеррористические меры ввели в Москве и других регионах
РИА «Новости»
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В Москве и других регионах страны ввели дополнительные антитеррористические меры. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера», - подчеркнул глава государства.

Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, добавил Путин.

Российский лидер объявил общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Он выразил благодарность медикам, спасателям и пожарным за работу на месте кровавого и варварского террористического акта.

По последним данным, жертвами трагедии стали 115 человек. Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что в больницах остаются четверо детей , состояние двух из оценили как тяжелое.

Россия Владимир Путин Москва

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