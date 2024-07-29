29 июля 2024, 00:44

Состояли в секте. Три сестры в Петербурге умерли при загадочных обстоятельствах

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Трупы троих сестер нашли в квартире Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание Fontanka.ru.

По данным журналистов, в полицию обратился один из местных жителей города. По его словам, он зашел в квартиру своих сестер и обнаружил их мертвыми.

Полицейские оперативно прибыли на указанный мужчиной адрес. В жилище они нашли бездыханных женщин, 35, 29 и 19 лет. Ни телах не было признаков насильственной смерти, обстановка в квартире тоже не вызывала подозрений. По предварительному заключению, они скончались около двух недель назад.

По данным журналистов, девушки два месяца назад добровольно перестали есть. Они не выходили на улицу и не разрешали заходить в свои комнаты. По неуточненным данным, женщины состояли в секте.

Ранее в Петербурге в квартире нашли двух мертвых подростков. Юноша и девушка лежали валетом без признаков жизни. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Санкт-Петербург Женщины Полиция Квартиры
29 июля 2024, 01:05
Муж МотоТани на прощании рассказал об отношении семьи к опасному увлечению байкерши
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
На похоронах погибшей в Турции МотоТани (Татьяны Озолиной) муж заявил, что семья хоть и считала ее увлечение опасным, но не препятствовала ему. Видеокадры с церемонии прощания опубликовало издание Life.ru.

«Увлечение мотоциклами мы <…> считали опасным для нее, но никогда не могли ей в этом препятствовать, потому что, когда она этим увлеклась, это как будто выпустило ее на свободу, она стала намного счастливее», - поделился супруг Озолиной.

У Татьяны Озолиной были большие планы, которые она так и не успела осуществить. Супруг МотоТани отметил, что семье будет трудно без нее, однако он пообещал позаботиться о сыне.

Озолина погибла в Турции в ночь на 24 июля. Она каталась на мотоцикле и не справилась с управлением.

Турция Мотоциклы Семья Отношения Видео
28 июля 2024, 22:14
МЧС задействовало дроны для поисков двухлетней девочки под Архангельском
Читайте нас в: Google Новости
Двухлетняя девочка потерялась в Архангельской области. Спасатели МЧС подключили для поисков кинологов и БПЛА. Об этом сообщило министерство в Telegram-канале.

«В последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы», - написали в публикации.

Вертолет Ми-8 МЧС РФ отправили из Архангельска в Плесецкий район. На борту находятся спасатели и кинологи. Кроме того, в поисково-спасательной операции задействовали БПЛА.

Ранее 10-летняя девочка пропала в Самаре. Она ушла из дома и не вернулась. Поисками ребенка также занялись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Когда школьница уходила из дома, на ней были черные бриджи, серый топ и розовая обувь.

Вертолеты Спасатели Дети Беспилотники Волонтеры МЧС РФ Архангельская область
28 июля 2024, 17:01
Молния попала прямо в зонт одного из посетителей парка «Патриот»
Читайте нас в: Google Новости
Молния попала в зонт, под которым от дождя прятались двое мужчин на площади в парке «Патриот» в Кубинке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Он опубликовал видео с последствиями ЧП. На кадрах видно как минимум трех лежащих без сознания людей около Главного храма ВС России, у двоих из них шла кровь. На заднем фоне раздается плач.

«Долбануло ой как», - говорит за кадром женщина.

По информации источника 360.ru, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Видео с моментом удара молнии опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее жертвами грозы в индийском штате Уттар-Прадеш за сутки стали не менее 38 жителей. Молнии попали в фермеров и тех, кто прятался от дождя под кронами деревьев. В городе Пратапгарх от электротравм погибли 11 человек. Ожоги получили несколько десятков местных жителей.

Больницы Видео Парки
28 июля 2024, 17:00
Один человек погиб, трое пострадали при ударе молнии в парке «Патриот»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Один человек погиб и еще трое пострадали во время удара молнии в парке «Патриот». Об этом 360.ru сообщили в Минздраве Московской области.

«Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - сказали в министерстве.

ЧП произошло перед Главным храмом Вооруженных Сил России. Молния попала в зонт одного из посетителей парка. Момент удара сняли на видео.

Ранее молния убила мужчину в Балашихе. Электрический разряд угодил прямо в зонт, под которым прохожий прятался от дождя. Пострадавший скончался на месте.

Парки

Новости по теме