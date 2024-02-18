Составителя поездов насмерть зажало между вагонами в депо в Дагестане

Запертый изнутри гаражный бокс в городе Бугульма Республики Татарстан стал местом смерти двух мужчин. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, трупы нашла владелица бокса, сдавшая помещение в аренду погибшим.

Запертый изнутри гаражный бокс в городе Бугульма Республики Татарстан стал местом смерти двух мужчин. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры , трупы нашла владелица бокса, сдавшая помещение в аренду погибшим.

В ходе беседы с правоохранителями женщина пояснила, что около 18:40 мужчины перестали отвечать на ее звонки и она отправилась на место.

По предварительным данным, приятели сняли гараж в аренду для ремонта машины. В ходе проверки они запустили двигатель в запертом помещении и отравились выхлопными газами. Окончательную причину смерти установит экспертиза, которую назначили криминалисты.

Пока следователи установили личность только одного погибшего. Им оказался местный житель 2003 года рождения.

Отравление выхлопными газами может наступить не только от работающего автомобиля, но и дизельного генератора. В декабре 2021 года 10 человек, среди которых шестеро детей, попали в больницу с отравлением. В ходе расследования выяснилось, что из-за аварии на электросетях дом перевели на дизельный генератор, чьи выхлопы попали в помещение. Врачи оценили состояние четырех детей и одного взрослого, как средней степени тяжести.