Состав с 53 вагонами проехал 80 км без машиниста в Индии

До ЧП поезд остановили на железнодорожной станции для смены машиниста. Однако постепенно он начал скатываться по уклону пути: машинист и его помощник забыли поставить состав на ручной тормоз.

Чиновники подняли тревогу на всем маршруте. Участок взяли под охрану. Поезд набрал скорость почти в 100 километров в час, прежде чем его наконец остановили в Пенджабе с помощью завалов из мешков с песком и деревянных брусков на путях.

О пострадавших или материальном ущербе пока ничего не известно. Власти начали проверку для установления точной причины случившегося.

Ранее мощный взрыв произошел на заводе красок в Индии.