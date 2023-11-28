Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Артеев сел нетрезвым за руль личного автомобиля и угодил в кювет. Политик рассказал о случившемся в социальных сетях, где его стали хвалить за то, что тот набрался храбрости и публично покаялся. Однако депутат Югорска Антон Пантин рассказал «360», что первым опубликовал пост с подробностями ДТП. И только спустя два часа Артеев решил на своей странице честно обо всем рассказать.

Пьяное ДТП Павел Артеев попал в ДТП, при этом находясь за рулем в нетрезвом виде. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал пост-признание, в котором раскаялся в случившемся.

Он уточнил, что в ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

«Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке. Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения», - написал Артеев.

Глава района добавил, что готов понести наказание и искренне сожалеет о случившемся. В комментариях к посту Артеева стали хвалить за смелость и честность.

Как сообщили «360» в пресс-службе управления МВД по Югре, в ночь на 25 ноября в дежурную часть поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Шмидта заметили автомобиль в кювете.

«При проверке было установлено, что водитель не справился с управлением и выехал в кювет. Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался», - отметили в ведомстве.

За отказ от медосвидетельствования в отношении водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП России. По ней нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.

Искренние извинения не удались? Пантин не считает поступок главы Березовского района героическим. Он отметил, что опубликовал пост с подробностями ДТП за два часа до того, как Артеев публично признался в случившемся.

«[Артеев], по всей видимости, находился в неадекватном состоянии, отказывался выходить из автомобиля, потом все-таки вышел (возможно, прищемил свои пальцы дверью автомобиля). Похоже, он отказался от освидетельствования на месте, в больнице также отказался, никакие подписи под протоколом не оставлял», - написал Пантин на своей странице в «Одноклассниках».

По словам депутата, Артеев прекрасно понимал, что информация о его пьяном ДТП так или иначе просочится в СМИ. В беседе с «360» Пантин предположил, что глава района провел консультации с внутриполитическими блоком, который порекомендовал ему признаться публично в случившемся до того, как информацию обнародуют. У парламентария не было прямых доказательств тот, что Артеев находился за рулем в нетрезвом виде.

Депутат подчеркнул, что хвалебные комментарии под постом Артеева пишут либо его друзья, либо работники администрации. Так они решили поддержать главу района.

«Нужно же поддержать человека, я говорю, ему еще медальку дайте за пьяную отвагу. Простого человека и с работы бы уже уволили. <…> Если бы он был действительно порядочным, честным и совесть бы его мучила, то он бы уволился», - констатировал парламентарий.

Пантин уточнил, что информация о ДТП Артеева появилась у него от нескольких источников. Однако ему не скинули ни фото, ни видео. Поэтому депутат выждал несколько дней, ждал информации в СМИ. Спустя время понял, что данные нигде не появились, и решил не затягивать, опубликовав все сведения у себя на странице.