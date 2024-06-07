Сосед предполагаемого убийцы активиста Еговцева рассказал о подозреваемом

«До того, как началась приватизация гаражей, я особо и не знал, кто он. Знал, что он занимается мотоциклами и ремонтом, и не общался тесно», - отметил он.

Он добавил, что слышал, что тот разбил лобовое стекло машины председателя, а также украл документы у бухгалтера, когда она собирала деньги за гаражи. Матвеев предполагал, что они пытаются нажиться на взносах, отметил собеседник.

По его словам, мужчина не был агрессивным в обычной жизни. С приходившими к нему друзьями они занимались мотоциклами и не дебоширили. Он ездил на соревнования по мотокроссу, за распитием алкоголя или в компании девушки его также не замечали.





Сосед уточнил, что относится к подозреваемому в убийстве неоднозначно. Он допустил, что мужчина мог пойти на убийство.

«С одной стороны, нормальный парень, с другой - слишком навязчивая идея была по поводу похищенных денег старым председателем. Я говорил: „Бред сивой кобылы“. Не забивай себе этим голову. Внятно на эту тему мне с ним поговорить ни разу не удалось», - заключил собеседник.

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