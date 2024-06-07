07 июня 2024, 14:19

Сосед предполагаемого убийцы активиста Еговцева рассказал о подозреваемом

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Сосед предполагаемого убийцы активиста Антона Еговцева Игорь Фадеев рассказал о подозреваемом в преступлении мужчине — Дмитрии Матвееве. В беседе с 360.ru он рассказал о двояком отношении к нему.

«До того, как началась приватизация гаражей, я особо и не знал, кто он. Знал, что он занимается мотоциклами и ремонтом, и не общался тесно», - отметил он.

Он добавил, что слышал, что тот разбил лобовое стекло машины председателя, а также украл документы у бухгалтера, когда она собирала деньги за гаражи. Матвеев предполагал, что они пытаются нажиться на взносах, отметил собеседник.

По его словам, мужчина не был агрессивным в обычной жизни. С приходившими к нему друзьями они занимались мотоциклами и не дебоширили. Он ездил на соревнования по мотокроссу, за распитием алкоголя или в компании девушки его также не замечали.


Сосед уточнил, что относится к подозреваемому в убийстве неоднозначно. Он допустил, что мужчина мог пойти на убийство.

«С одной стороны, нормальный парень, с другой - слишком навязчивая идея была по поводу похищенных денег старым председателем. Я говорил: „Бред сивой кобылы“. Не забивай себе этим голову. Внятно на эту тему мне с ним поговорить ни разу не удалось», - заключил собеседник.

Зампреда движения «Зов народа» Еговцева убили 7 июня около дома в подмосковной Лобне.

Поклонник супруги погибшего подкараулил его в подъезде и нанес несколько ударов ножом.

Убийства Мотоциклы Преступления
07 июня 2024, 10:54
Поиски двух пропавших школьников усилили в Свердловской области
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Число задействованных в поиске пропавших у деревни Бурмакина брата и сестры увеличили до 500 человек. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

«Пропавшие дети воспитываются в неполной семье, матерью 1985 года рождения, на учете в ПДН не состоят», - уточнил он.

Сотрудники правоохранительных органов с собаками и волонтеры в пешем порядке проверили примерно 15-20 километров в радиусе предполагаемого места пропажи детей. Кроме того, участковые проводят подворовой обход в деревнях Бурмакина, Мельничная и Липчинское. К поискам планируется привлечь два вертолета с тепловизорами.

Школьники 10 и 12 лет пропали утром 5 июня. Брат и сестра убежали от дедушки после рыбалки. О пропаже детей в полицию сообщила их мать.

Дети Россия Школьники Свердловская область Полиция
07 июня 2024, 10:44
Число пострадавших после ДТП в Кемерове превысило 140 человек
РИА «Новости»
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Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерове превысило 140 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области.

«Более 140 пассажиров и водитель пострадали в результате аварии. Скончался один мужчина, остальным оказывается необходимая медицинская помощь», - заявили в ведомстве.

Авария произошла утром в четверг на Логовом шоссе, где на железнодорожной ветке столкнулись два трамвая. Они оба двигались в попутном направлении. Региональный СК завел два уголовных дела по факту ЧП, областная прокуратура также взяла расследование дела под свой контроль.

В СК уточняли, что фигурантами уголовного дела стали мастера и директор АО «Кемеровская электротранспортная компания», правоохранители их задержали.

Ранее в Сети появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерове трамвая.

Уголовное дело ДТП Россия
07 июня 2024, 10:12
Около 20 машин затопило кипятком на подземном паркинге на севере Москвы
РИА «Новости»
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Утром в пятницу на подземном паркинге на севере Москвы произошел прорыв труб с горячей водой, затопило порядка 20 автомобилей. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома № 20 по Беломорской улице. На паркинге уровень кипятка поднялся на 50 сантиметров, в зоне подтопления оказались 20 автомобилей. Вода также затопила электрощитовую.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли специалисты для устранения прорыва.

В мае около 20 машин затопило в московском дворе из-за прорыва водопровода.

Машины Москва
07 июня 2024, 10:05
Зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева убили в подъезде дома
РИА «Новости»
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Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева убили неподалеку от дома. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Вынуждены сообщить, что ночью не стало нашего единомышленника, друга, брата и зампреда движения „Зов народа“ Антона Еговцева. Его убили рядом с домой. Ведется следствие», - заявили в движении.

Telegram-канал «112» уточнил, что поклонник супруги погибшего подкараулил его в подъезде. Он нанес ему множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными.

ЧП произошло в Московской области. По предварительным данным, соперник ранее неоднократно угрожал 37-летнему общественнику, были написаны заявления. Однако мужчина прекратил преследовать семейную пару.

Предположительный убийца в настоящее время находится в больнице, общественник успел оказать ему сопротивление.

Ранее прохожий зарезал москвича на глазах у его внучек в парке.

Убийства Мужчины

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