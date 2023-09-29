Сопровождавшую пенсионера петербурженку избили в Мариинской больнице

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В четверг, 28 сентября, скорая помощь доставила в Мариинскую больницу 74-летнего пенсионера. Его направили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По дороге между сопровождающей его родственницей и медиками произошел конфликт. Сотрудники больницы подчеркнули, что на женщину никто не нападал.

По их версии, петербурженка хотела попасть в реанимационное отделение, вход в которое запрещен по закону. Медперсонал пытался остановить ее, однако родственница сопротивлялась, препятствуя работе врачей.

Она снимала на телефон медиков и обвиняла их в применении силы. В результате охранники выпроводили ее. По словам сотрудника, с которым у женщины произошла ссора, она сама упала на пол.

Однако петербурженка заявила об обратной ситуации. Она изначально предупредила медиков, что намерена сопровождать пенсионера, ведь он аллергик. С собой у нее был пакет с вещами мужчины. Уже в лифте медсестра объяснила, что дальше ее не пропустят. Затем один из сотрудников толкнул петербурженку, после чего она упала на лестницу.

Женщина обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали ушибы правого предплечья и правой ягодичной области. Она обратилась в полицию.

Ранее в Балакове Саратовской области пьяная 35-летняя пациентка избила санитарку из-за несогласия с диагнозом. Рентгеновский снимок не выявил перелом пальца, «которыми она ковыряла в носу».