Сопка обвалилась на проезжую часть на Сахалине

Пассажирка автобуса случайно заметила тело замерзшего насмерть мужчины под мостом в Москве. Он пролежал там два дня, сообщили «Известия».

Пассажирка автобуса случайно заметила тело замерзшего насмерть мужчины под мостом в Москве. Он пролежал там два дня, сообщили « Известия».

По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения. Тело нашли на пересечении Варшавского шоссе и Центральной кольцевой автомобильной дороги.

«В 30 метрах от обочины был обнаружен труп мужчины. Он лежал на спине, куртка была распахнута, а свитер наполовину снят», - сказано в материале.

По версии следствия, погибший пытался избавиться от одежды, находясь в состоянии гипотермии. При нем нашли документы. Мужчина оказался уроженцем Ставропольского края. Ему было 43 года. Сейчас тело находится на экспертизе.

Ранее в московском районе Южное Бутово из пруда, расположенного вблизи дома № 3 на Дачной улице, достали утопленника. До этого один из жителей столицы обращался за помощью, чтобы найти в этом водоеме своего брата.