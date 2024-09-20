20 сентября 2024, 02:37

Сообщения о взрыве на электроподстанции в Кирове опровергли

РИА «Новости»
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Сообщения о взрывах на электроподстанции в Кирове не соответствуют действительности, заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Соколов. Он успокоил горожан и объяснил, что отключение электричества связано с падением дерева на ЛЭП.

Глава Кировской области заявил, что находится на рабочем месте и получает много сообщений об отключении света в нескольких районах города. По словам Соколова, многие видели яркую вспышку и сообщили о «каких-то взрывах».

«Докладываю, как было на самом деле. На линию высокого напряжения упало высокое дерево, была яркая вспышка. Никаких взрывов на подстанции не происходило. На месте работают компетентные люди», - отметил губернатор.

Он добавил, что представители экстренных служб пообещали устранить последствия падения дерева и возобновить подачу электричества в ближайшее время. Александр Соколов призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В конце августа без света остались жители Алушты и ряда соседних сел остались без света. Последствия аварии устранили в течение нескольких часов.

Электричество Россия
20 сентября 2024, 01:57
Кровля горящего склада в Подмосковье частично обрушилась
Пресс-служба МЧС
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Пожарные локализовали пожар на складе в Апаринках, сообщили в пресс-службе МЧС. Там уточнили, что кровля горящего здания частично обрушилась.

Пожары МЧС РФ
19 сентября 2024, 21:50
Семь суток ареста получили 13 человек после несостоявшейся массовой драки в Тутаеве
Freepik
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Тринадцать из 21 задержанного в Тутаеве Ярославской области получили по семь суток административного ареста за неповиновение полицейским. Об этом Ярославский областной суд сообщил РИА «Новости».

«Всего сегодня Тутаевский городской суд Ярославской области рассмотрел 13 дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ», - уточнили в суде.

В итоге 13 человек признали виновными в неповиновении сотрудникам полиции и арестовали на семь суток. Среди них семь жителей Рыбинска, один из Рыбинского района, три ярославца, один из Тутаева и один житель Некоузского района.

Как отметила пресс-служба областного суда, остальные дела рассмотрят в пятницу.

Ранее полицейские задержали в городском парке Тутаева группу мужчин, у которых при себе оказалось холодное и огнестрельное оружие. По данным следствия, они собрались там для потасовки. В итоге блюстители порядка предотвратили массовую драку. Видео с работой правоохранителей оказалось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, как люди в форме уложили лицами в пол группу мужчин.

Драки Суд Оружие Аресты Полиция Парки
19 сентября 2024, 21:15
У Басманного суда в ожидании Бакальчука усилили меры безопасности
Телеканал «360»
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К зданию Басманного суда в Москве подтягиваются подразделения ОМОН. Кадры с обстановкой с места, где ожидают прибытия сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, оказались в распоряжении 360.ru.

По словам источника, у здания Басманного суда столпились представители СМИ, подтягиваются сотрудники ОМОН. В ожидании фигурантов дела по стрельбе у офиса Wildberries усилили меры безопасности.

Против Владислава Бакальчука возбудили уголовное дело по нескольким статьям, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Помимо Бакальчука, обвинения предъявили еще шести фигурантам дела. В результате перестрелки погибли два человека, несколько сотрудников компании остаются в больнице.

Уголовное дело Суд Стрельба Москва Стрельба у офиса Wildberries
19 сентября 2024, 17:05
Верх цинизма. WB раскритиковал попытки защиты Бакальчука выставить нападавших жертвами
Global Look Press
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Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты WB работают в штатном режиме после стрельбы у головного офиса в центре Москвы. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Фирма окажет родным погибших материальную помощь и возьмет на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами жертв перестрелки. В столичных больницах остаются раненые сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов. Wildberries внимательно следит за их состоянием.

«Надеемся, что они поправятся как можно скорее. Компания также окажет им необходимую поддержку», - подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники Wildberries работают штатно в других офисах или по желанию из дома. Ситуация не повлияла на деятельность ретейлера и его бизнес-процессы.

Компания окажет полное содействие следствию.

«Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма», - подчеркнули в WB.

Фирма внимательно следит за новостями о задержании и предъявлении обвинений Бакальчуку и тем, кто его сопровождал.

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук объявила 19 сентября днем траура в Wildberries в связи с гибелью двух сотрудников.

Стрельба Маркетплейсы Москва Стрельба у офиса Wildberries

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