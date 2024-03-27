27 марта 2024, 22:27

Сообщения о смерти двух фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall опровергли

Unsplash
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Сообщения о смерти кого-либо из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.

Ранее в социальных сетях стали писать о том, что двое из арестованных по делу о теракте в Crocus City Hall якобы скончались в СИЗО.

«Сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Фигуранты дела находятся в разных учреждениях», - сказал он.

Мельников рассказал, что террористы до конца жизни будут находиться в «гробу», то есть в камере от четырех до шести квадратных метров. Передвигаться по помещению они будут только в согнутом положении с руками за спиной, контактов с ними не будет.

По последним данным, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 143 человека. ФСБ задержала 11 причастных к преступлению. Восемь фигурантов дела арестовали.

СИЗО Москва Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 23:05
Братьев обвиняемого в теракте в Crocus City Hall увезли на допрос
РИА «Новости»
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Следователи увезли на допрос троих братьев обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни. Об этом РИА «Новости» сообщила тетя Шамсидина Гулбиби Заргарова.

По ее словам, Фаридуни уехал в Россию на заработки - он планировал купить землю и построить дом для своей семьи. До этого фигурант дела жил в одном доме с тремя братьями и их детьми. Заргарова отметила, что не понимает причин участия родственника в теракте.

Обвиняемый в теракте родился в кишлаке Лойоби в городе Гиссар, которые расположен в 50 километрах от Душанбе. До переезда в Россию Шамсидин Фаридуни занимался медициной.

Ранее стало известно, что дом в кишлаке Лойоби в Таджикистане, где жила семья Фаридуни, опечатали. По словам соседей, всех родственников обвиняемого в теракте забрали на допрос в Душанбе.

Полиция Таджикистан Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 22:58
«Была мысль — все, меня убили». Житель Звездного городка оказался перед стрелявшими в упор террористами
РИА «Новости»
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Житель Звездного городка Дмитрий Сараев оказался прямо перед террористами, которые расстреливали в упор посетителей концертного зала Crocus City Hall. Он рассказал «360», что помогло ему выжить в тот страшный вечер.

В пятницу, 22 марта, Сараев пришел на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Во время нападения террористов он стоял в очереди на вход.

«Я находился в очереди на билетный контроль. В какой-то момент начали расстреливать. Пострадали первыми люди, которые дальше меня в очереди стояли», - рассказал Дмитрий.

Он вместе с другими людьми попытался укрыться в небольшой нише у стены здания, но террористы продолжили стрелять.

«Мы попали в эту нишу, и там нас продолжили расстреливать в упор. К сожалению, многим людям не повезло или повезло в меньшей степени, чем мне. Видел людей убитых, раненных. В какой-то момент почувствовал сильный тупой удар в спину. Сразу была мысль: „Все, меня убили“», - признался собеседник «360».

По его словам, он не почувствовал острой боли и поэтому решил, что в него просто отлетел какой-то предмет. Когда террористы ушли, он через разбитое стекло выбраться на улицу. Позже выяснилось, что Сараев получил ранение - пуля прошла навылет.

«Просто очень сильно повезло. Ангелы хранители, видимо, сработали, ну и ряд обстоятельств. И факт того, что не поддался панике сильной. Действовал где-то очень быстро, где-то наоборот. Главное, мне удалось избежать психической внутренний расфокусировки и паники. Это все в совокупности спасло жизнь», - заключил Дмитрий.

Ранее пострадавший в теракте Сергей Мошура рассказал «360», как ему удалось выбраться из горящего концертного зала.

Концерты Звездный городок Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 22:46
Появилась новая версия вербовки боевиков для теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Совершивших теракт в Crocus City Hall террористов вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной ИГ* «Голос Хорасана», который работает на аудиторию в Таджикистане. Его уже удалили, сообщило РИА «Новости».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в этом Telegram-канале завербовали лица, совершивших теракт в Crocus City Hall. <…> Это Telegram-канал „Голос Хорасана“*», - рассказал собеседник агентства.

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 143 человека. Сотрудники ФСБ задержали 11 причастных к преступлению. В ходе допроса один из подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall рассказал, что его завербовали через Telegram.

На допросе он объяснил силовикам, что куратор по имени Абдуло предложил ему за 500 тысяч рублей расстрелять зрителей.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Telegram Боевики Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 22:00
«Надо набраться терпения». Песков заявил, что официальные версии по теракту не озвучивались
РИА «Новости»
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Официальные версии по поводу теракта в Crocus City Hall пока не озвучивались, надо их дождаться. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Надо набраться терпения и дождаться, когда спецслужбы и следствие придут к окончательному выводу по теракту в „Крокусе“», - заявил пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что специальные службы работают над расследованием существующих версий теракта, чтобы в результате остановиться на одной.

Ранее Песков рассказал, что в ночь теракта президент России Владимир Путин перешел на круглосуточную работу. В течение всей ночи глава государства получал доклады руководителей силовых ведомств. С утра о доклад о количестве пострадавших в трагедии их состоянии представила вице-премьер Татьяна Голикова.

Терроризм Дмитрий Песков Россия Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall

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