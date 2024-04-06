Сообщения о полном разрушении дамбы в Орске назвали фейком

«Речь идет о дамбе протяженностью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка, специалисты ликвидируют последствия», - процитировало агентство собеседника в правительстве региона.

По словам мэра Орска Василия Козупицы, к утру 6 апреля уровень воды в реке Урале превысил критическую отметку в семь метров и достиг 9,27 метра. Он указал на ухудшение ситуации, уточнив, что вода выходит на поверхность.

ЧП в Орске произошло 5 апреля. В районе улицы Оренбургской прорвало противозащитную дамбу. Более двух с половиной тысяч домов оказались под водой, а также подтопило еще около семи тысяч приусадебных участков.