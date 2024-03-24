24 марта 2024, 11:41

«Сообщения не прочитаны». Мужчина не смог найти жену после теракта в Crocus City Hall

Global Look Press
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После теракта в Красногорске пропала 39-летняя Вероника М. Женщина пошла на концерт в Crocus City Hall, но после ЧП на связь не выходила. Об этом рассказал «360» муж пропавшей Сергей.

«Последний звонок был в 19:43, она сказала, что все в порядке. А потом я через час новости увидел. На звонки она уже не отвечала. В WhatsApp* сообщения не прочитаны. В списках ее нет», - сказал он.

На концерте Вероника была с подругой. О той тоже ничего не известно. Поиски продолжаются.

Сотрудники МЧС продолжают работу на месте завалов в Crocus City Hall. Спасательную операцию на месте террористического акта завершили , а поисковая еще продолжается - работают поисковики с собаками.

Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько мужчин ворвались в здание и стали в упор расстреливать невинных людей. В результате теракта погибли более 130 человек.

Красногорск Концерты Женщины Собаки Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:22
Петербурженка попыталась украсть цветы со стихийного мемориала
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге женщина попыталась унести цветы со стихийного мемориала на станции метро «Технологический институт». Об этом сообщила «Фонтанка».

В Сети распространились кадры из подземки, на которых женщина собирала цветы и игрушки. Действия петербурженки возмутили других пассажиров, те обратились к сотрудникам метрополитена.

Женщина стала заверять работника, что цветам лучше в вазе. Ее спросили, знает ли она, по какому случаю люди возлагают цветы.

«Нет, я не знаю, какой сегодня день», - ответила петербурженка.

В пресс-службе метро сообщили, что с женщиной провели профилактическую беседу. Цветы и игрушки вернули к стихийному мемориалу.

Жители разных городов России и других стран приносят цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. По последним данным, количество пострадавших выросло до 154 человек.

Санкт-Петербург Женщины Метро Цветы Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:20
Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим при теракте и их семьям
Freepik
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Минздрав усилил работу горячей линии психологической поддержки пострадавшим при теракте в Московской области и их близким. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«Усиление произошло на горячей линии психологической поддержки, на которую можно обратиться по телефону: 7 (495) 637-70-70», - говорится в сообщении.

Помимо этого, бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского работает в медицинских организациях, где пострадавшие проходят лечение. После сообщения о террористическом акте на место немедленно прибыли специалисты отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при ЧС.

Погибшими при атаке боевиков, произошедшей вечером 22 марта в Crocus City Hall, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.

Нападавшие рассчитывали , что записи с камер видеонаблюдения сгорят в результате устроенного ими пожара, однако этого не произошло, и подозреваемых удалось отследить.

Минздрав Психология Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:03
Террористы планировали уничтожить записи с камер в Crocus City Hall
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Подозреваемых в теракте в Красногорске удалось отследить и задержать благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в Crocus City Hall. Боевики рассчитывали, что записи сгорят в устроенном ими пожаре, сообщил РБК собственник концертной площадки Араз Агаларов.

Владелец Crocus City Hall пояснил, что администрация здания помогла сориентировать сотрудников МЧС, и они предотвратили пожар в помещении с камерами, сохранив информацию. По этим видеозаписям удалось узнать маршруты отхода, номер автомобиля, который пыталась догнать полиция.

Агаларов добавил, что террористы не просто планировали перестрелять максимальное количество зрителей, но и заживо сжечь людей в зале. Боевики расстреливали всех, кто попадался им на пути и параллельно заливали все горючими жидкостями, пояснил он.

По его словам, злоумышленники попали в помещение концертного зала через окно выставочного центра. Боевики сразу же начали стрелять в людей и охрану.

Пожары Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 11:58
«Слов, которые могут утешить, нет». Вокалист «Пикника» обратился к родным жертв теракта
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Вокалист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выразил соболезнования родным погибших в результате теракта в Подмосковье. Пост появился в Telegram-канале коллектива.

«Мы обращаемся, наверное, ко всем, кто <…> оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, но мы приносим соболезнования всем родственникам [жертв]. Единственное, что можно - надеяться на какое-то успокоение. Слов, которые могут утешить, еще не придумано», - произнес музыкант.

После теракта в Crocus City Hall исчезла помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. Пока о ней нет вестей.

Атака произошла вечером 22 марта, когда люди собрались в концертном зале перед выступлением группы. Погибли 133 человека. Пострадавших, по последним данным, 154. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту.

Многие семьи по-прежнему ищут родственников , которые находились в тот вечер в Crocus City Hall, не вышли на связь и не числятся в списках жертв и пострадавших.

Стрельба в Crocus City Hall

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