«Сообщения не прочитаны». Мужчина не смог найти жену после теракта в Crocus City Hall

«Последний звонок был в 19:43, она сказала, что все в порядке. А потом я через час новости увидел. На звонки она уже не отвечала. В WhatsApp* сообщения не прочитаны. В списках ее нет», - сказал он.

На концерте Вероника была с подругой. О той тоже ничего не известно. Поиски продолжаются.

Сотрудники МЧС продолжают работу на месте завалов в Crocus City Hall. Спасательную операцию на месте террористического акта завершили , а поисковая еще продолжается - работают поисковики с собаками.

Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько мужчин ворвались в здание и стали в упор расстреливать невинных людей. В результате теракта погибли более 130 человек.