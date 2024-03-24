«Сообщения не прочитаны». Мужчина не смог найти жену после теракта в Crocus City Hall
После теракта в Красногорске пропала 39-летняя Вероника М. Женщина пошла на концерт в Crocus City Hall, но после ЧП на связь не выходила. Об этом рассказал «360» муж пропавшей Сергей.
«Последний звонок был в 19:43, она сказала, что все в порядке. А потом я через час новости увидел. На звонки она уже не отвечала. В WhatsApp* сообщения не прочитаны. В списках ее нет», - сказал он.
На концерте Вероника была с подругой. О той тоже ничего не известно. Поиски продолжаются.
Сотрудники МЧС продолжают работу на месте завалов в Crocus City Hall. Спасательную операцию на месте террористического акта завершили , а поисковая еще продолжается - работают поисковики с собаками.
Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько мужчин ворвались в здание и стали в упор расстреливать невинных людей. В результате теракта погибли более 130 человек.