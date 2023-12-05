Сон волонтера помог найти пролежавшего трое суток в сугробе парня из Владимира

Молодой человек ушел из дома 1 декабря в лес, но к вечеру не вернулся домой. Обеспокоенные родители связались со спасателями «ЛизыАлерт», после чего начались поиски Андрея. Пропавшего юношу также искала полиция и добровольцы.

Как выяснилось позднее, в лесу Андрею стало плохо, он потерял сознание. Когда молодой человек пришел в себя, оказалось, что он получил обморожение ног и не может идти.

В это время спасательный отряд прочесывал территорию, но поиски не давали результата. Когда некоторые добровольцы уже стали терять надежду найти Андрея живым, одной из девушек-волонтеров приснился сон, в котором она видела парня лежащим возле болота.

Поскольку у спасателей не было других идей, они отправились в указанное место. Оказалось, что мистическая наводка была правильной. Из-за сильного обморожения ног парень был в критическом состоянии.

Андрея доставили в больницу, сейчас он в реанимации. Врачи оценивают текущее состояние молодого человека как средней степени тяжести.