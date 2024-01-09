Солиста «Щенков» арестовали на 10 суток
Калининский районный суд Петербурга арестовал солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева) на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», - указано в заявлении.
Певца привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».
Солист «Щенков» вышел на сцену перед публикой практически голым - половой орган прикрывал носок. Музыканта задержали , когда он планировал уехать из России в Казахстан. Моисеев заявил, что сожалеет о своем поступке, и в оправдание добавил, что все произошло нечаянно. Генеральная прокуратура собиралась проверить солиста «Щенков» на пропаганду ЛГБТ*.
Ранее рэпера Николая Васильева оштрафовали и арестовали на 15 суток за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой , где он появился в одном носке. Депутат Виталий Милонов призвал запретить публичную наготу после таких выходок.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.