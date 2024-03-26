Солиста группы «Плакса» до смерти избили в Подмосковье

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В микрорайоне Купавна городского округа Балашиха избили солиста панк-группы «Плакса» Павла Якухина. Мужчина два дня пролежал в коме после нападения и скончался в реанимации, рассказало издание « Московский комсомолец ».

По информации СМИ, избитого до полусмерти музыканта обнаружили 20 марта. Очевидцы сообщили о молодых людях в черных капюшонах, напавших на мужчину. На его теле обнаружили колотые раны, а также ему отбили внутренние органы.

Якухина госпитализировали, и через двое суток он умер в реанимации.

«Доктор мне сказал, что прогнозы 50 на 50. Я думаю, врачи сделали все, что смогли», - рассказала изданию мать музыканта.

Помимо участия в музыкальном коллективе, Якухин более 20 лет проработал в пожарной службе и был отмечен служебными наградами.

Группа «Плакса» заявила, что продолжит существование и ближайшие выступления посвятит погибшему солисту.