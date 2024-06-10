Солиста группы «Пасека» арестовали по делу об убийстве

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По версии следствия, подозреваемый нанес ножом около девяти ранений другу главы организации, в результате которых мужчина скончался на месте. Медведкин также ударил холодным оружием Щельцина, но его удалось спасти в больнице.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года», - уточнили в пресс-службе инстанции.

По информации Telegram-канала Baza, нападение произошло 9 июня на Сиреневом бульваре. Конфликт возник из-за замечания молодой паре, которая вела себя неадекватно.