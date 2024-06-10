10 июня 2024, 17:29

Солиста группы «Пасека» арестовали по делу об убийстве

РИА «Новости»
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Измайловский районный суд города Москвы отправил солиста рок-группы «Пасека» Романа Медведкина в СИЗО по делу о нападении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, подозреваемый нанес ножом около девяти ранений другу главы организации, в результате которых мужчина скончался на месте. Медведкин также ударил холодным оружием Щельцина, но его удалось спасти в больнице.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года», - уточнили в пресс-службе инстанции.

По информации Telegram-канала Baza, нападение произошло 9 июня на Сиреневом бульваре. Конфликт возник из-за замечания молодой паре, которая вела себя неадекватно.

Убийства Суд Оружие Москва
10 июня 2024, 17:55
«Были надежды, планы». Бабушка — о погибшем в ДТП под Можайском внуке
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Лихач на Maserati, устроивший смертельное ДТП под Можайском, мог быть пьян. Такое предположение в интервью 360.ru сделала бабушка погибшего в жуткой аварии мальчика.

«На трезвую голову не будешь так вести [машину] в населенном пункте», - сказала женщина.

Водитель Maserati разогнался до 280 километров в час у деревни Киселево и сбил двоих детей на остановке. Один ребенок погиб сразу, второму оторвало часть ноги , он попал в реанимацию. Еще один мальчик чудом спасся: школьник был подальше от остальных ребят и успел вовремя увернуться от летевшей на него машины.

«Я не знаю, как таким людям вообще можно жить… Просто так отнял жизнь у человека. Единственного внука. Были надежды, планы», - призналась собеседница 360.ru.

Она предположила, что водитель на справился с управлением.

Ранее суд отправил под стражу 27-летнего мужчину , которого обвиняют в смертельной аварии в Можайске. Подсудимого лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде и склонность к опасному вождению.

Суд Дети ДТП Школьники Машины Водители
10 июня 2024, 17:45
Тела подростка и его матери нашли под окнами на западе Москвы
РИА «Новости»
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На западе Москвы обнаружили тела 16-летнего подростка и его матери. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, тела нашли утром 10 июня. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Информация об обнаружении тел под окнами поступила в полицию в 09:05, уточнили «Известия». Повреждения на телах характерны для падения с высоты.

За несколько дней до этого в Москве около многоэтажки на 1-й улице Машиностроения нашли мертвой 50-летнюю экс-судью Таганского районного суда, не так давно вышедшую на пенсию.

Полиция Москва
10 июня 2024, 17:23
Появились кадры с места обрушения строительной люльки в Москве
Телеканал «360»
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Строительная люлька обрушилась у дома на Можайском шоссе в Москве. В результате повреждения получила газовая труба и припаркованная возле здания машина. Фотографии с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно газовую трубу, которая пострадала из-за обрушения конструкции. По информации источника, запах газа на месте ЧП не ощущается.

В результате падения люльки пострадали два человека , их осматривают сотрудники скорой помощи. На место происшествия прибыли спасатели, полиция и газовая служба.

По данным источника, люлька рухнула на автомобиль Chevrolet Aveo. Владелец машины не пострадал, в момент ЧП его не было в салоне.

Обрушения Машины Москва
10 июня 2024, 16:03
Два человека пострадали при обрушении строительной люльки в Москве
РИА «Новости»
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Строительная люлька обрушилась на машину на Можайском шоссе в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадали два человека, их осматривают медики.

Повреждения получил авто, хозяина которого не было на месте, и газовая труба.

«Запаха газа не ощущается», - уточнил источник.

К месту происшествия приехали спецслужбы. Подробности обрушения подъемного механизма выясняются. Информация о состоянии пострадавших не поступала.

Обрушения Машины Москва

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