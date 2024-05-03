Солдат из Северной Осетии унесло в открытое море в Крыму

По его словам, инцидент произошел 30-го апреля. Свидетелями произошедшего стали сослуживцы военных. К поискам пропавших подключились сотрудники МЧС. Однако они пока не принесли результатов.

Глава Северной Осетии пообещал сделать все, чтобы выяснить местонахождение военнослужащих.

В феврале этого года в акватории Финского залива льдину с 35 петербургскими рыбаками оторвало от берега и унесло в плавание. Спасатели на двух судах с воздушными подушками вернули рыбаков на большую землю. К счастью, никто не пострадал.