«Согреть теплом». Сестры милосердия помогли пострадавшим от паводка в Кургане

Женщинам помогают добровольцы, люди приносят очень много вещей. На пункте сбора помощи - идеальный порядок, все вещи отпарены, разложены по полкам или висят на вешалках.

«Видите, как это все сложено? Это очень большой труд, и это заслуга руководителя центра гуманитарной помощи», - рассказала координатор православной службы милосердия Евгения Гельцель.

По ее словам, сестры милосердия навещают пострадавших от паводка в ПВР. Людям очень важна поддержка.

«Самая главная задача сестер милосердия - это согреть их теплом, чтобы они поняли, что не одни. И самое главное, потом, когда вся эта вода спадет, им нужно будет помогать. Мы оставляем свой телефон горячей линии, они могут позвонить нам, мы будем делать все возможное. Конечно, вещи - в первую очередь. А если нужны будут какие-то оборудования для осушки помещений, тоже будем стараться искать», - подчеркнула Гельцель.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков днем 20 апреля сообщил, что уровень воды в реке Тобол снова начал расти.