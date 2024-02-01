Содержащийся в неволе медведь загрыз упавшего в клетку мужчину под Смоленском

Сотрудники ведомства организовали доследственную проверку. Они выяснили, что владелец заведения держал в вольере дикого медведя. Погибший работал в кафе без всякого оформления.

Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. В ходе работы следователи оценят законность содержания медведя около заведения общественного питания, а также проверят работу профильных органов, регулирующих содержание диких животных в неволе.

Проверку соблюдения трудового законодательства, а также обеспечение условий содержания животного начала областная прокуратура.

Местные жители рассказали «360», что владелец кафе держал в клетке медведицу по кличке Маша. В тесном вольере животное находится уже не один год.

Общественники и зоозащитники неоднократно призывали местные власти и федеральные власти провести проверку содержания животного. Но каждый раз получали отписки, что нарушений не выявили. Собеседники заявили, что на лапе животного появилась гноящаяся рана, но помощь ему никто не оказывает.