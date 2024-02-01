01 февраля 2024, 17:10

Содержащийся в неволе медведь загрыз упавшего в клетку мужчину под Смоленском

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Сотрудник кафе на окраине города Вязьмы во время очистки крыши здания от снега упал в клетку с медведем. В результате зверь напал на мужчину и нанес ему смертельные раны. Об этом сообщила пресс-служба смоленского главка СК.

Сотрудники ведомства организовали доследственную проверку. Они выяснили, что владелец заведения держал в вольере дикого медведя. Погибший работал в кафе без всякого оформления.

Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. В ходе работы следователи оценят законность содержания медведя около заведения общественного питания, а также проверят работу профильных органов, регулирующих содержание диких животных в неволе.

Проверку соблюдения трудового законодательства, а также обеспечение условий содержания животного начала областная прокуратура.

Местные жители рассказали «360», что владелец кафе держал в клетке медведицу по кличке Маша. В тесном вольере животное находится уже не один год.

Общественники и зоозащитники неоднократно призывали местные власти и федеральные власти провести проверку содержания животного. Но каждый раз получали отписки, что нарушений не выявили. Собеседники заявили, что на лапе животного появилась гноящаяся рана, но помощь ему никто не оказывает.

Медведи Прокуратура РФ СК РФ Животные
01 февраля 2024, 17:29
Человек упал на пути на серой ветке московского метро
РИА «Новости»
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На станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве человек упал с платформы на пути. Из-за этого интервалы движения составов на время увеличили, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - заявили в ведомстве.

Пресс-служба дептранса добавила, что движение поездов перекрыли от станции «Серпуховская» до «Савеловской». В обратном направлении интервал между составами увеличили.

Другие подробности происшествия не уточняются. О состоянии упавшего на рельсы человека также не сообщается.

Накануне в Москве мужчина погиб под колесами электрички. ЧП произошло на станции «Ростокино».

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
01 февраля 2024, 17:22
Вооруженный мужчина захватил в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Турции
Global Look Press
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Вооруженный мужчина устроил нападение на завод Procter & Gamble, где захватил в заложники сотрудников предприятия. ЧП произошло в пригороде Стамбула, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Haberturk.

После злоумышленник захватил в заложники находившихся там сотрудников производства.

По информации Haberturk, на место ЧП вызвали полицейский спецназ, а в районе завода оперативно перекрыли улицы. Источник канала отметил, что преступник совершил нападение и захват работник фабрики в знак протеста против событий в секторе Газа.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

На место происшествия направили силы спецназа. По имеющимся данным, преступник ворвался на предприятие в пригороде Гебзе около 15:00. При себе у него имелось оружие.

Турция
01 февраля 2024, 15:10
Более 670 фрагментов тел обнаружили следователи на месте крушения сбитого ВСУ Ил-76
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Следователи идентифицировали останки погибших при крушении сбитого ВСУ военно-транспортного самолета Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В общей сложности в районе места падения Ил-76 специалисты обнаружили и изъяли более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

В СК обратили внимание, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл. Это необходимо для установления генетического профиля.

«Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета», - подчеркнули в пресс-службе.

По результатам генетических экспертиз выяснилось, что найденные фрагменты тел принадлежат шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении Ил-76 в результате атаки ВСУ 24 января.

Накануне, 31 января, авиакатастрофу прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что не знает, по какой причине ВСУ сбили самолет, перевозивший украинских пленных.

«Вы спросили, зачем они это сделали? Я не знаю. Не понимаю », - сказал он на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе.

Также президент допустил, что на Украине хотели показать, что способны спровоцировать российских военных на зеркальные действия. Но Россия на провокации не поддается, подчеркнул он.

СК РФ Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
01 февраля 2024, 13:58
Рейс из Перми в Сочи задержали на полчаса из-за авиадебошира
РИА «Новости»
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В Перми пьяный пассажир самолета устроил скандал перед вылетом в Сочи. Во время задержания он угрожал полицейскому. Хулигана скрутили, рейс задержали на полчаса, сообщил «360» пресс-секретарь АО «Международный аэропорт „Пермь“» Евгений Кузнецов.

«Все правда. Рейс задержан на полчаса в связи с этим. Пассажир задержан», - сказал он.

Кузнецов подтвердил информацию из интернета. Другие пассажиры, по словам пресс-секретаря, в порядке.

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» вылетал в Сочи. Во время посадки один из пассажиров, по словам очевидцев, стал вести себя неадекватно. Пьяный мужчина ругался и не реагировал на замечания бортпроводников. Беседа с командиром воздушного судна тоже не помогла, и экипаж вызвал наряд полиции. В соцсетях появилась запись его разговора с правоохранителем.

«Я тебе говорю, я тебя сейчас вырублю!» - заявил хулиган.

Мужчина сопротивлялся около пяти минут, пока другой пассажир не помог полицейскому вывести его из салона. Судя по информации онлайн-табло аэропорта Перми, самолет вылетел в Сочи в 05:47 - на 37 минут позже расписания.

В аэропорту Улан-Удэ 30 января прервали рейс в Москву. Командир воздушного судна на этапе разгона заметил техническую неисправность. Пассажиров вернули в здание аэровокзала.

Авиация Пермь Туризм Сочи Самолеты

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