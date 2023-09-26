Сочинский аэропорт объяснил задержку вылета самолета Nordwind в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind не смог вовремя вылететь из Сочи в Москву по технической причине. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.
По данным сервиса Flightradar24, рейс должен был выполнять Boeing 777-35E. Самолет прибыл в Сочи около 08:30 вместо запланированных 07:00.
В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре указывали, что борт должен был покинуть аэропорт в 12:25.
«После завершения посадки по просьбе авиаперевозчика аэропорт предоставил дополнительное оборудование для запуска силовой установки», - сказал изданию представитель пресс-службы.
Помимо этого, по его словам, воздушная гавань по запросу перевозчика выделила климатическую установку.
«Самолет был готов к вылету. Однако в связи со сложившейся ситуацией несколько пассажиров отказались от дальнейшего полета », - пояснил он.
Тех, кто не стал лететь этим рейсом, доставили в терминал. Багаж пассажиров выгрузили. Собеседник РБК добавил, что самолет вылетел в Москву около 16:50.