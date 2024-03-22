Собянин отменил в Москве все массовые мероприятия в ближайшие выходные

«Прошу с пониманием отнестись к этой мере», - подчеркнул он.

Собянин дал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим во время случившегося в Crocus City Hall, а также выразил соболезнования близким погибших.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар , произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек , еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места ЧП.