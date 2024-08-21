Собянин назвал последнюю атаку БПЛА на Москву одной из самых масштабных
Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - написал он.
По словам градоначальника, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Этой же ночью стало известно, что семь беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.
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