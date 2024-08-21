21 августа 2024, 04:47

Собянин назвал последнюю атаку БПЛА на Москву одной из самых масштабных

Pxhere
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Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Беспилотники Сергей Собянин ПВО Москва
21 августа 2024, 03:06
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в небе над Подольском
РИА «Новости»
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Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника над территорией Подольска в Московской области. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - написал он.

По словам градоначальника, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Этой же ночью стало известно, что семь беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

Подольск Беспилотники Сергей Собянин ПВО Москва
21 августа 2024, 01:05
Подросток в Подмосковье случайно застрелил отца в тире
Freepik
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Подросток случайно застрелил отца в тире в Москвоской области. Об этом сообщил Telegram-канал регионального ГСУ СК России.

В ведомстве заявили, что происшествие случилось в Реутове. Подросток был в тактических наушниках, в этот момент его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. Когда сын выстрелил, то случайно попал в родителя. Мужчина скончался на месте.

«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело», - написали в публикации СК.

Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Ранее во Владимирской области охотник случайно застрелил мужчину , который искал наркотики в лесу. Житель Муромского района охотился ночью на лося и выстрелил по ошибке.

Уголовное дело Реутов Россия Мужчины
20 августа 2024, 11:40
Автомобильный мост частично обрушился в Приморье из-за мощного ливня
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Из-за сильных дождей в Приморье частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщила администрация Чугуевского муниципального округа в Telegram-канале.

Речь идет о переправе через реку Соколовка на трассе Осиновка - Рудная Пристань - Соколовка.

«В настоящее время движение по данному мосту закрыто», - предупредили в администрации.

Там также добавили, что автомобилисты могут проехать по альтернативной дороге Новомихайловка - Чугуевка - Лазо.

Сильные дожди обрушились на Приморье 19 августа. За несколько часов ливни затопили улицы Владивостока. Некоторые автомобили оказались по крышу в воде. В ряде районов со склонов сошел грунт, образовались заторы в 10 баллов. Жители 163 домов во Владивостоке из-за непогоды остались без света.

В конце июля несколько сел Приморья оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за разбушевавшейся стихии, сообщали «Известия».

Приморье Погода
20 августа 2024, 10:43
Украденную в Химках собаку Бэтти вернули владельцу
Телеканал «360»
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Украденную из магазина в Химках породистую собаку Бэтти вернули. Об этом 360.ru рассказал владелец кинг-чарльз-спаниеля Иван.

Мужчина поделился видео, на котором запечатлена Бэтти, находящаяся рядом со своим хозяином.

Накануне неизвестный мужчина похитил собаку, пока та ждала Ивана и его ребенка у входа в детский магазин. Как сообщил владелец питомца, злоумышленник уводил Бэтти окольными путями до железнодорожной станции, а затем сел на электричку и уехал.

Владелец обратился в полицию. В пресс-службе МВД по Московской области 360.ru подтвердили, что начали работу по заявлению.

Химки Собаки

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