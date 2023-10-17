Собралась толпа. Появилось новое видео с места наезда сотрудницы УК на жительницу Щелкова

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Днем 17 октября жители Щелкова собрались у здания УК «Паритет» на Космодемьянской улице, чтобы пожаловаться на отсутствие отопления и плохое состояние подвалов. Сотрудница отказалась с ними разговаривать - села в Audi и намеревалась уехать. Недовольные жители подмосковного округа не давали ей проехать. Тогда работница УК решила «пойти напролом» и сбила 39-летнюю женщину во время разворота. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с переломами голени и стопы.

По фату аварии возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Прокуратура Московской области взяла расследование под свой контроль.

На записи видно, как девушку увозит бригада скорой помощи. На вызов также приехали полицейские. Возле места происшествия собралась целая толпа.



