25 октября 2024, 04:15

Собаки загрызли женщину в Тульской области

РИА «Новости»
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Жители Кимовска обнаружили изуродованное тело женщины. Ее загрызли бездомные собаки. Пресс-служба Следственного управления СКР по Тульской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

Жители Кимовска обнаружили изуродованное тело женщины. Ее загрызли бездомные собаки.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Тульской области сообщила о возбуждении уголовного дела.

Тело потерпевшей находилось на улице Драгушиной со следами многочисленных укусов. Следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». После осмотра места происшествия следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения. Руководитель следственного управления Владимир Усов взял расследование на контроль.

К делу подключилась прокуратура Тульской области.

Пресс-служба сообщила, что она проверит работу уполномоченных органов и проконтролирует отлов безнадзорных собак.

В Якутии после нападения собак умерла 12-летняя девочка. Из-за тяжелых травм врачи ввели ее в искусственную кому, но не смогли спасти.

Уголовное дело Убийства Собаки Животные
24 октября 2024, 19:13
Смертельную драку в челябинском магазине сняли на видео
СУ СК России по Челябинской области
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В Челябинской области конфликт между покупательницей и незнакомцем в магазине закончился убийством. Во время драки мужчина достал нож и смертельно ранил гражданского мужа женщины. Брат погибшего поделился с 360.ru подробностями случившегося.

Перепалка началась в магазине в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске. Женщина позвала на помощь мужа.

«Зашли в магазин, произошел конфликт, началась драка. Проигравший всегда берет нож - таковы правила. Вот и все собственно», - пояснил брат убитого.

По его словам, оружие у предполагаемого убийцы лежал в куртке. После драки на кулаках, которую мужчина начал проигрывать, он достал нож и начал бить им наотмашь.

Брат погибшего добавил, что убийца может избежать тюремного заключения, поскольку изъявил желание подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции. После произошедшего, по его словам, с семьей до сих пор никто не связывался и не приносил извинений.

Ссора произошла 19 октября. На записи, оказавшейся в распоряжении 360.ru, мужчина в черном стоял у прилавка, когда в магазин вошел еще один посетитель вместе с женщиной. Она неожиданно ударила незнакомца и, судя по всему, стала высказывать ему претензии. Спутник женщины напал на оппонента, и в разгар потасовки мужчина в черном ударил его ножом в шею.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

Уголовное дело Убийства Челябинск
24 октября 2024, 17:06
Гуф извинился перед пострадавшими в драке в Апрелевке
РИА «Новости»
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Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, извинился перед пострадавшими в драке в Апрелевке и сотрудниками полиции. Видео с ним опубликовал в Telegram-канале адвокат Сергей Жорин.

«Каюсь, искренне каюсь за последнюю выходку свою, которая разлетелась по интернету. И немного… не немного, а стыдно очень перед всеми», - отметил Гуф.

Ранее на исполнителя составили протокол о мелком хулиганстве , по которому ему грозит до 15 суток ареста.

В ночь на 23 октября, по предварительным данным, рэпер приехал в Апрелевку и попытался навязчиво познакомиться с девушкой, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила приехать. Прибывшего мужчину Гуф ударил по уху. Пострадавший снял побои и обратился в полицию.

Нарколог Алексей Казанцев предположил, что исполнитель страдает зависимостью , из-за которой и ведет себя агрессивно.

Драки Полиция Рэпер Гуф
24 октября 2024, 16:56
Gelandewagen дочери главы АФК «Система» перевернулся после ДТП в Москве
РИА «Новости»
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На Угрешской улице в Москве Mercedes Gelandewagen врезался в другую иномарку и перевернулся. Об аварии сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На опубликованных кадрах автомобиль, предположительно, пропустивший нужный поворот, перестроился левее, но задел иномарку, затем врезался в разделительное ограждение и опрокинулся на правый бок.

По данным Telegram-канала «112», машина принадлежала дочери главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова Анне Брусиловой. Однако ее самой в салоне не было, а за рулем находился некто Антон К., который и стал единственным пострадавшим в аварии.

Точные причины ДТП устанавливаются. Движение на участке дороги уже восстановили.

Ранее в Москве иномарка столкнулась с вакуумно-уборочной машиной коммунальных служб.

ДТП Машины Москва
24 октября 2024, 11:49
В Краснодаре напали на полицейских и украли табельное оружие. Выезды из города закрыты
РИА «Новости»
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Правоохранители перекрыли выезды из Краснодара после нападения на полицейских и кражи табельного оружия. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

ЧП произошло в ночь на 24 октября, когда двое полицейских приехали на вызов к многоэтажке на улице Лузана. На месте у силовиков произошел конфликт с двумя мужчинами, которые попытались сбежать при попытке задержания.

В итоге 27-летнему сержанту Рамазану Б. удалось задержать одного из фигурантов, им оказался 32-летний Артур Басыров. Однако второму полицейскому, 29-летнему Инверу М., повезло гораздо меньше: оппонент избил его и отнял табельное оружие. Сейчас полицейский лежит в больнице с множественными ушибами, сотрясением мозга и переломом носа.

Нападавшим оказался 33-летний Марат Абдюшев, который находился в федеральном розыске. В городе выставили посты, в том числе на выезде из Краснодара, из-за этого начали скапливаться пробки.

Ранее напавшие на инспектора ДПС в Ленобласти цыгане сами сдались полиции.

Краснодар МВД РФ Мужчины Полиция

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