Собаки взяли след пропавшей в Измайловском парке в Москве школьницы

Поисками занимаются в том числе и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Они запросили БПЛА для осмотра местности с высоты.

Известно, что школьница исчезла в пятницу вечером, она направилась в сторону Измайловского парка и пропала. Поиски начались в 8:30 в субботу. Из картотеки «ЛизаАлерт» следует, что девочка была одета в черную одежду, у нее длинные по пояс темно-русые волосы, рост около 160 сантиметров.

На поиски ребенка направили аварийно-спасательные отряды Пожарно-спасательного центра Москвы, а также кинологов с собаками. АСО обследуют коллектор Измайловского парка. Спасатели связались со специалистом компании «Москоллектор». По предварительной информации, собаки взяли след ребенка.