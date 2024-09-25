Собаки разодрали двух женщин в Ростовской области с разницей в несколько дней

Тело женщины с рваными укусами нашли 17 сентября в хуторе Рогожкино на территории частного дома. По данным следствия, местную жительницу разорвали собаки, разведением которых она занималась.

«После происшествия мать погибшей изолировала собак в вольеры и домовладение, а спустя несколько дней они напали на нее, причинив телесные повреждения от которых та скончалась», - добавили в СК.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается.

На прошлой неделе в Кирове овчарка набросилась на 11-летнего школьника , когда он ехал с занятий на самокате. Собака вцепилась ребенку в ногу.