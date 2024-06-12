Собака в Петербурге съела пакетик с наркотиками и попала в ветклинику

После прогулки животное стало тошнить, хозяева забеспокоились о состоянии питомца. Собаку доставили к ветеринару. Там животное выплюнуло застрявший в горле полимерный пакетик с белым порошком.

О находке узнали в полиции. Правоохранители изъяли подозрительный сверток и передали его на экспертизу. Оказалось, что в пакетике был мефедрон массой 0,5 грамма. Сейчас собака чувствует себя хорошо. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что петербургская полиция уничтожила ферму по выращиванию конопли , которая находилась в двух шагах от Эрмитажа. Местный житель организовал плантацию в своей квартире на Миллионной улице.