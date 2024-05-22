Собака насмерть загрызла трехлетнюю девочку в Башкирии

Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил сайт kp.ru.

Глава Бакалинского района Олег Ефимов рассказал, что собака напала на ребенка в селе Старые Маты 20 мая. Подробностями происшествия он не поделился, только выразил соболезнования семье ребенка, а также призвал взрослых людей быть внимательными к детям.

«Сейчас начинаются летние каникулы, очень важно не оставлять детей без присмотра, - написал он в соцсетях.

Сотрудники регионального следственного комитета уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее появились видео с нападением агрессивного питбуля на прохожих в Санкт-Петербурге. На людей его натравливал хозяин. Пес покусал девушку и чуть не растерзал мужчину. В отношении владельца питбуля возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.