Собака напала на школьников в Иркутске

По ее словам, собака покусала или поцарапала несколько разных детей, которые шли со школы в разное время.

«Мой сын пострадал одним из первых, но его отбили. Другого мальчика прямо сильно покусали, а третьего ребенка она укусила за нос. У сына сейчас ссадина на лице и раны на руках, он пытался закрыться», - сказала она.

Ксения отметила, что хозяева животного не вышли на связь с пострадавшими и не пытались извиниться.

Мама другого пострадавшего школьника Ольга рассказала, что у ее сына укусы на щеке и руке.

«Шел из школы, собака напала на него. Прохожие ее отпугнули. Сейчас на домашнем лечении находимся. С хозяином собаки мы не знакомы, лично в глаза не видели, с нами никто не связывался», - добавила она.

Пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области сообщила, что ведомство начало проверку по факту ЧП.

«Во вторник, 13 февраля, в Иркутске на несовершеннолетних напала собака, которая принадлежит местному жителю. Одному из детей понадобилась медицинская помощь. СУ СК России по Иркутской области организовало проведение доследственной проверки», - заявили в пресс-службе.

Региональная прокуратура также начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Ранее в Хабаровске свора собак загрызла местного жителя.