18 сентября 2024, 16:01

Собака напала на 11-летнего школьника в Кирове

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Овчарка напала на 11-летнего школьника в Кирове. Кадры с камеры видеонаблюдения оказались в распоряжении 360.ru.

Пострадавший возвращался домой с занятий на самокате. На улице Некрасова мужчина выгуливал собаку. Животное было на поводке.

На кадрах видно, как к собачнику подошла женщина, видимо, его давняя знакомая, чтобы приласкать овчарку. Школьник остановился неподалеку.

Неожиданно собака потянула хозяина за поводок и вцепилась ребенку в ногу. Очевидец происшествия бросился оказывать мальчику первую помощь, а владелец собаки, некоторое время постояв неподалеку, удалился.

Другой информации о происшествии пока не поступало.

В августе в Кемеровской области собака, находившаяся на привязи, загрызла шестилетнюю девочку. От полученных травм ребенок умер на месте. Зверя усыпили.

Собаки Школьники
18 сентября 2024, 16:03
Скончался второй пострадавший от стрельбы охранник Wildberries
РИА «Новости»
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Погиб еще один сотрудник охраны Wildberries, раненный при вооруженном нападении на офис в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Москва Стрельба у офиса Wildberries
18 сентября 2024, 14:30
Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе у офиса Wildberries
Телеканал «360»
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Жертвой стрельбы у офиса Wildberries в Москве стал один человек. Еще двое получили ранения, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Среди раненых есть полицейские. Следственный комитет подключился к выяснению обстоятельств случившегося. Сотрудники работают внутри здания и проводят осмотр места происшествия.

Источник 360.ru сообщил о пяти пострадавших в результате перестрелки. В их числе оказались бойцы смешанных единоборств Умар Чичаев и Абубакар Местоев.

Огонь у офиса Wildberries открыли днем 18 сентября. Бизнесмен, муж основательницы компании Владислав Бакальчук с вооруженной охранной пытались незаконно попасть в офис.

Стрельба у офиса Wildberries
18 сентября 2024, 13:40
«Обстановка стабильная». WB подтвердила попытку захвата офиса компании Бакальчуком
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Wildberries не панировала никаких встреч с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании. Он пытался проникнуть туда незаконно, подтвердила 360.ru пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с вооруженной охраной. На текущий момент обстановка стабильная, компания продолжает работу», - отметили в пресс-службе.

Сам Бакальчук заявил, что на него пытались напасть в столичном офисе маркетплейса. По словам бизнесмена, он приезжал туда на переговоры по остановке строительства складов. Напавшими на Бакальчука оказались сотрудники службы охраны и неизвестные ему люди.

Строительство Работа Переговоры Маркетплейсы
18 сентября 2024, 13:34
Сухогруз сел на мель, проходя Беломорканал
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Сухогруз «Нефтерудовоз — 2» сел на мель, подходя к 11-му шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сухогруз «Нефтерудовоз - 2» сел на мель, подходя к 11-му шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в повороте судно вышло за кромку судового хода. Никто не пострадал, утечки нефти не произошло. Прокуратура проведет проверку, по итогам которой примут решение о мерах реагирования.

В феврале в порту Санкт-Петербурга сел на мель контейнеровоз , шедший под флагом Панамы. На его борту находились 2,3 тысячи контейнеров из Египта.

А в конце прошлого года похожее происшествие случилось под Анапой с сухогрузом Blue Shark под флагом Белиза. Морская спасательная служба сняла судно с мели, и вскоре оно благополучно прибыло в порт Кавказ.

Прокуратура РФ Корабли Республика Карелия

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