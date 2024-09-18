Собака напала на 11-летнего школьника в Кирове

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Пострадавший возвращался домой с занятий на самокате. На улице Некрасова мужчина выгуливал собаку. Животное было на поводке.

На кадрах видно, как к собачнику подошла женщина, видимо, его давняя знакомая, чтобы приласкать овчарку. Школьник остановился неподалеку.

Неожиданно собака потянула хозяина за поводок и вцепилась ребенку в ногу. Очевидец происшествия бросился оказывать мальчику первую помощь, а владелец собаки, некоторое время постояв неподалеку, удалился.

Другой информации о происшествии пока не поступало.

В августе в Кемеровской области собака, находившаяся на привязи, загрызла шестилетнюю девочку. От полученных травм ребенок умер на месте. Зверя усыпили.