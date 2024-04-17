17 апреля 2024, 12:31

«Со страхом ждем». Жительница Кургана предупредила об угрозе перелива воды через дамбу

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Разлившаяся река Тобол затопила пригород Кургана, вода подошла к многоэтажным домам. Многие люди эвакуировались, оставив вещи и животных. Жительница садового товарищества «Черемушки-4» рассказала «360» о риске перелива воды через дамбу.

«В Кургане сирены включаются каждые два часа. А так обстановка сейчас спокойная. С соседями разговаривала, они на рабочих местах, все работают», - заявила она.

Укрепление дамбы Эвакуацию из СНТ «Черемушки-4» провели, но выехали не все. Жители опасаются, что дамба не выдержит. Курган расположен вдоль реки Тобол, и многие районы, по словам женщины, оказались в зоне подтопления. Со стороны города и многоэтажных домов защитное сооружение укрепили мешками с глиной и водоналивными конструкциями, но садовые общества остались беззащитными.

Затопленные улицы «Очень быстро вода пришла, очень сильное течение. Еще вчера подтоплялись последние несколько домов, а сегодня утром уже половина Центральной улицы затоплена», - сообщила она.

Женщина добавила, что вода текла с двух сторон - от старой поймы и Ботанического шоссе. Поток, по ее словам, замедлился, но не остановился. Участок собеседницы «360» остался на незатопленной части Центральной улицы, но если уровень воды поднимется, то его тоже накроет.

Собеседница канала пожаловалась, что многие жители пригорода Кургана бросили домашних животных на затопленных территориях. Вывозить их пришлось добровольцам.

«К сожалению, некоторые питомцев оставили на даче - и собак, и кошек. Сейчас волонтеры вывозят их. Я тоже скоро поеду помогать. У меня свой приют, я вывезла все 30 кошек и пять собак», - сказала она.

Уровень воды в реке Тобол превысил опасную отметку. Объявили эвакуацию из микрорайона Тополя.

Жительница поселка Теплый Стан рассказала «360» о подтоплении в Малом Чаусове , Глинках и на шоссе Тюнина.

Затопленные улицы «Очень быстро вода пришла, очень сильное течение. Еще вчера подтоплялись последние несколько домов, а сегодня утром уже половина Центральной улицы затоплена», - сказала она.

Женщина рассказала, что вода текла с двух сторон - от старой поймы и Ботанического шоссе. Поток, по ее словам, замедлился, но не остановился. Участок собеседницы «360» остался на незатопленной части Центральной улицы, и если уровень воды поднимется, его тоже накроет.

а «В Кургане сирены включаются каждые два часа. А так, обстановка сейчас спокойная. С соседями разговаривала, они на рабочих местах, все работают», - заявил она.

Укрепление дамбы Эвакуацию из СНТ «Черемушки-4» провели, но выехали не все. Жители опасались, что дамба не справится. Курган расположен вдоль реки Тобол, и многие районы, по словам женщины, оказались в зоне подтопления. Со стороны города и многоэтажных домов защитное сооружение укрепили мешками с глиной и водоналивными конструкциями, но садовые общества остались беззащитными.


Курган Паводки Курганская область Экология Реки
17 апреля 2024, 14:00
«Хамло!». Стали известны подробности нападения учительницы на школьника в Туапсе
Телеканал «360»
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В Туапсе учительница накинулась на школьника, который нарушил дисциплину. Подробности сообщил источник «360».

Конфликт произошел 14 марта между учеником седьмого класса и преподавателем изобразительного искусства. Во время урока мальчик нарушал дисциплину, а на замечания учителя отвечал оскорбительно и унизительно, чем довел педагога до нервного срыва.

На видео, которое появилось в распоряжении «360», видно, как педагог набросилась на школьника.

«Знаешь, сколько терплю? Хамло!» - сказала учительница.

По данным источника, педагог работала в школе № 3 имени Верещагиной с 1 сентября 2018 года по 15 апреля 2024 года. За все это время жалоб на учительницу не поступало ни от детей, ни от родителей.

Школьник, на которого набросилась учительница, воспитывается в полной семье, на учете не состоит. Его характеризуют как общительного и добродушного.

«Вместе с тем проявляет несдержанность, плаксивость, критику в свой адрес не всегда воспринимает адекватно. С ним работает школьный психолог», - заявил источник.

По факту случившегося незамедлительно создали комиссию по проведению служебного расследования. Родители мальчика претензий ни к школе, ни к учителю не имеют. Педагога уволили.

Мама школьника сообщила «360», что тот чувствует себя хорошо. От дальнейших комментариев женщина отказалась. Полиция проведет проверку по факту случившегося.

Дети Школы Учителя Школьники
17 апреля 2024, 13:02
Атака баллистическими ракетами на Крым длилась около часа — СМИ
РИА «Новости»
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Военный аэродром на севере Крыма атаковали несколькими баллистическими ракетами. Удары наносили в течение часа, после чего начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Громкие звуки раздались в районе Джанкоя 17 апреля около 03:40. Вооруженные силы Украины, по информации журналистов, в течение часа выпустили семь-восемь баллистических ракет. Сработала система ПВО. После обстрела в районе военного аэродрома начался пожар.

Власти не комментировали сообщения о предполагаемом ракетном ударе.

Минтранс Крыма объявил о временной приостановке работы Керченской паромной переправы и закрытии проезда автомобилей на участке от Джанкоя до села Победное.

Украинские беспилотники сбили в Мордовии и Орловской области.

RT сообщил, что еще один дрон уничтожили над Татарстаном.

Ракеты Пожары Крым Взрывы
17 апреля 2024, 12:58
Штормовое предупреждение объявили в Томске из-за паводка
Пресс-служба МЧС
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В Томске объявили штормовое предупреждение в связи с повышением уровня воды. Об этом сообщили на сайте администрации.

«По информации ТЦГМС, в Томске с 18 по 21 апреля будет сохраняться высокая водность в связи со сложной ледовой обстановкой на Томи», - предупредили власти.

Горожан призвали соблюдать необходимые меры безопасности. В случае экстренных ситуаций следует обратиться к спасательным службам.

По данным на 15 апреля, более 140 домов в селах и садоводческих товариществах остались затопленными под Томском. Из опасной зоны эвакуировали более 80 человек. В границах Заречного и Спасского сельских поселений объявили режим ЧС муниципального характера. Региональное управление МЧС предупреждало жителей о повышении уровня воды в реке Томь.

Паводки Реки
17 апреля 2024, 12:26
Стали известны детали ликвидации террориста рядом синагогой в Москве
РИА «Новости»
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Террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в Отрадном, ликвидировали недалеко от религиозного здания. Об этом РИА «Новости» рассказал глава общины раввин Довид Карпов.

«Мне сообщили знакомые, что задержание проходило на Березовой аллее», - добавил Карпов.

После ликвидации террориста ФСБ провела оперативные мероприятия в самой синагоге. В религиозное учреждение приезжали правоохранители, расспрашивали людей, интересовались камерами видеонаблюдения.

«В прошлый раз (в марте - прим. ред.) был несостоявшийся теракт, у террористов нашли карту, на которой точкой была отмечена наша синагога», - заметил раввин.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении Москвы 11 апреля, сообщал RT. В этот день там было много людей. Боевиком оказался 22-летний иностранец, побывавший в тюрьме у себя на родине. Мужчина оказал силовикам вооруженное сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось открыть ответный огонь.

По данным ФСБ, боевик хранил самодельное взрывное устройство под матрасом. Мужчина жил неподалеку от синагоги, внимания соседей не привлекал.

Задержания ФСБ Россия Мужчины Боевики Москва

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