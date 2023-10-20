Снятая с ручника машина придавила водителя в Северном Бутово
В Северном Бутово на юго-западе Москвы водитель застрял между двух автомобилей. Мужчина пытался остановить машину, в которой не сработал стояночный тормоз, сообщил источник «360».
Авария произошла утром 20 октября в зоне разгрузки на бульваре Дмитрия Донского. Машина «слетела» с ручника и покатилась в сторону другого авто. Водитель попытался ее остановить, но в результате оказался зажатым.
На Цимлянской улице в Люблине 18 октября водитель не справился с управлением, и его внедорожник врезался в первый этаж жилого дома. Полиция сообщила, что несмотря на сильный удар, никто не пострадал. Госавтоинспекторы выяснят обстоятельства аварии.