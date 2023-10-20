Снятая с ручника машина придавила водителя в Северном Бутово

«Оставил на лавочке». Стало известно, куда пропала писавшая «из ада» екатеринбурженка

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Пропавшая в Екатеринбурге женщина, которую искали почти полгода, поругалась с мужем и исчезла «с радаров» своих родственников. Подробности почти детективной истории рассказало интернет-издание E1.ru.

По информации СМИ, Анастасия перед исчезновением поругалась с мужем. В Екатеринбург они с супругом переехали в апреле, дочка осталась с бабушкой в Омске.

«Он бросил ее на скамеечке в парке. Она нашла другого мужчину и жила с ним. С родственниками Анастасия общаться не хотела, поэтому и была в розыске. Они думали, что женщина пропала. Потом Анастасия, видимо, узнала, что ее ищут», - рассказал изданию близкий к силовым структурам источник.

После этого Анастасия сама пришла в полицию. Женщина написала объяснительную записку и попросила ее не искать. По информации полиции, пропавшая проживает в том же районе, где в июле ее засекла камера наблюдения.

Муж пропавшей сообщил ее матери, что 5 мая поссорился с женой. После она ушла в неизвестном направлении. Несколько месяцев женщина не выходила на связь, потом написала супругу : «Я не могу говорить, я в аду. Помоги».