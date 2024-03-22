Снимавшего военные объекты в Нижегородской области мужчину арестовали

«Задержанный осуществлял на территории Дзержинска расклейку листовок с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение, проводил видео- и фотосъемку военных объектов, расположенных на территории региона», - отметили представители спецслужбы.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Входе обыска следователи обнаружили и изъяли компьютеры и флешки. Устанавливаются соучастники злоумышленника. Обвиняемого заключили под стражу.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа россиянина, который во время совершения преступления был курсантом в одном из командных училищ.