Снежная лавина сошла на курорте «Лаура» в Сочи. Лыжников эвакуировали

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Из-за схода пласта снега никто не пострадал.

«Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены», - указали в пресс-службе.

Несмотря на снегопад, все службы курорта работают в штатном режиме, катание на трассах восстановили.

Ранее из-за штормовой погоды в аэропорту Сочи произошли задержки рейсов, проинформировал RT. Пассажирам предложили питание, воду и размещение в гостинице.

Из-за непогоды и селя остановились несколько поездов на железнодорожной дороге Дагомыс - Лоо. Потоки грязи обрушились на пути в Лазаревском районе города-курорта Сочи. Пассажиры задержанного поезда отметили, что часть дороги им пришлось проехать на автобусах.