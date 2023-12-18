18 декабря 2023, 13:50

Снежная лавина едва не накрыла коляску с ребенком в Воронеже

РИА «Новости»
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Снег с крыши едва не упал на маму с коляской в Воронеже. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

ЧП произошло в воскресенье, 17 декабря, рядом с одним из домов в микрорайоне Озерки. На появившихся в Сети кадрах женщина с коляской шла около дома. Когда они поравнялись с углом, нависавший с крыши снежный пласт стремительно рухнул вниз.

Женщина рассказала, что эту территорию не огородили. Рядом с самим зданием снег также не убирали.

«Мало того, что по нашим дорогам даже на санках не пройти и не проехать, так еще и совсем не чистят снег! Нас едва не завалило», - поделилась она впечатлениями от случившегося.

В Калуге после схода снега с крыши дома погиб ребенок. Семилетнего мальчика завалило снежной массой, медики не успели его спасти. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Дети Дороги
18 декабря 2023, 14:09
Школьницу в конвульсиях госпитализировали после отравления психотропами в Москве
РИА «Новости»
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Тринадцатилетняя школьница, живущая на юго-востоке Москвы, отравилась психотропными таблетками и попала в больницу с конвульсиями. Таблетками семиклассницу угостил 18-летний приятель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне госпитализации к живущей с бабушкой девочке пришли гости - одноклассница и 18-летний парень. Школьница пожаловалась им на проблемы со сном, после чего молодой человек предложил ей две таблетки препарата «Лирика».

Зайдя в комнату внучки утром, бабушка обнаружила ее в конвульсиях. Вызванная скорая помощь доставила школьницу в больницу, где врачи констатировали отравление медикаментами с психотропным эффектом. Девочку отправили на лечение в отделение токсикологии.

Полицейские начали искать молодого человека, угостившего школьницу.

Ранее несколько 15-летних подростков и девять молодых людей от 20 до 25 лет отравились неизвестным веществом во время концерта Кишлака в Москве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклад о происшествии.

Наркотики Школы Школьники Москва 2023
18 декабря 2023, 13:46
После порчи имущества военкоров Сапонькова и Стешина призвали возбудить дело
РИА «Новости»
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Неизвестные испортили входные двери в квартиры военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что потребует возбудить уголовные дела по факту порчи имущества.

Неизвестные испортили входные двери в квартиры военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале , что потребует возбудить уголовные дела по факту порчи имущества.

«Прошу возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль», - указал он.

Парламентарий уже отправил обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову, а также в МВД по факту случившегося. Хинштейн назвал порчу дверей прямым воспрепятствованием профессиональной деятельности» военных корреспондентов. Произошедшее он также счел способом «устрашения» и мести за принципиальную журналистскую позицию.

Военкор Роман Сапоньков рассказал «360» подробности ЧП. По словам журналиста, ему позвонил неизвестный, представившись участковым. Злоумышленник сообщил, что дверь военкора испортили. В процессе разговора и выяснения обстоятельств Сапоньков понял, что позвонивший человек не имеет отношение к полиции. Он перезвонил собеседнику, который начал хамить и угрожать военкору.

Уголовное дело Журналистика Военные Россия
18 декабря 2023, 13:27
Один человек погиб в ДТП в Москве на прошлой неделе
РИА «Новости»
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Около 100 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали на дорогах Москвы с 11 по 17 декабря. В авариях погиб один человек, а еще 112 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

За неделю в числе пострадавших оказались девять детей. Всего произошло 40 столкновений транспортных средств и 39 наездов на пешеходов. Каждый третий наезд на пешеходов был в зоне переходов.

«Самым аварийным днем стала пятница, в этот день зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье - пять ДТП», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, за минувшую неделю сотрудники ДПС пресекли 316 попыток управления транспортными средствами водителями с признаками алкогольного опьянения.

На фоне неблагоприятных погодных условий Госавтоинспекция Москвы призвала участников дорожного движения быть максимально внимательными на зимней дороге: соблюдать скоростной режим, держать дистанции и не отвлекаться на гаджеты.

Пешеходам порекомендовали быть аккуратными при пересечении проезжей части и переходить дорогу только в установленных для этого местах.

В Москве на прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 156 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения.

ДТП Дороги Водители Москва 2023
18 декабря 2023, 12:07
Шесть детей пострадали в ДТП с самосвалом в Башкирии
РИА «Новости»
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В Башкирии произошла крупная авария с заказным автобусом и самосвалом. Пострадали семь человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ДТП произошло на шестом километре Алексеевского шоссе в Уфимском районе. Заказной автобус HIGER, в котором ехали дети на экскурсию, врезался в самосвал SHACMAN. В результате аварии пострадали семь человек. Среди них шесть детей.

Судя по видео, от удара автобус частично улетел в кювет. У HIGER разлетелось лобовое стекло и вмяло капот. Рядом с местом аварии много припаркованных машин и людей.

Что послужило причиной ДТП, неизвестно. Подробности выясняются.

Накануне подобная авария произошла в Удмутртии. В Игринском районе столкнулись школьный автобус «Газель Next» и отечественная легковушка. Всего пострадали семь человек, среди них двое - дети. Ликвидировали последствия ДТП 13 человек и шесть единиц спецтехники.

Дети Башкирия ДТП Автобусы

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