Снежная лавина едва не накрыла коляску с ребенком в Воронеже

ЧП произошло в воскресенье, 17 декабря, рядом с одним из домов в микрорайоне Озерки. На появившихся в Сети кадрах женщина с коляской шла около дома. Когда они поравнялись с углом, нависавший с крыши снежный пласт стремительно рухнул вниз.

Женщина рассказала, что эту территорию не огородили. Рядом с самим зданием снег также не убирали.

«Мало того, что по нашим дорогам даже на санках не пройти и не проехать, так еще и совсем не чистят снег! Нас едва не завалило», - поделилась она впечатлениями от случившегося.

В Калуге после схода снега с крыши дома погиб ребенок. Семилетнего мальчика завалило снежной массой, медики не успели его спасти. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности.